De la reality show la despărțire: vedetele din „Logodnici timp de 90 de zile” divorțează după 4 ani

Patrick Mendes a depus actele de divorț după patru ani de căsnicie, invocând „diferențe ireconciliabile”. Fostul concurent din „90 Day Fiancé” cere custodia exclusivă a fiicei lor de trei ani, în timp ce relația cu Thais Ramone pare să se fi deteriorat complet.

Patrick Mendes a depus actele de divorț

Logodnicul de 90 de zile, starul Patrick Mendes a depus actele de divorț împotriva soției sale, Thais Ramone, după patru ani de căsnicie.

Potrivit TMZ, Mendes le-a transmis autorităților că relația dintre ei este „incompatibilă”. În documentele depuse în instanță, acesta solicită custodie legală și fizică exclusivă pentru fiica lor de trei ani, Aleesi.

Patrick susține că micuța locuiește cu el din 6 mai, la o adresă diferită de casa în care locuia împreună cu Thais Ramone.

Ce bunuri cere Patrick Mendes după separare

Deși nu solicită pensie alimentară sau sprijin financiar din partea fostei soții, Mendes a declarat în documentele oficiale că are venituri lunare de aproximativ 10.000 de dolari, în timp ce Ramone câștigă circa 5.000 de dolari pe lună.

Totuși, acesta cere în urma separării câteva bunuri specifice, inclusiv mașina Honda Ridgeline, un cont Fidelity 401K în valoare de 8.000 de dolari și salteaua Tempur-Pedic.

Reprezentanții celor doi nu au oferit comentarii oficiale imediat după apariția informațiilor în presă.

Mesaj comun după apariția știrii

Patrick Mendes și Thais Ramone au transmis însă o declarație pentru TMZ, în care au cerut discreție și evitarea speculațiilor.

„Din respect pentru toți cei implicați, considerăm important să nu se tragă concluzii pripite și să nu se contribuie la speculații înainte ca toate faptele să fie clarificate corespunzător. Problemele de familie pot fi extrem de emoționale și complexe”

Declarația continuă cu un apel la respectarea vieții private și la compasiune pentru toate persoanele implicate.

Relația lor urma să fie prezentată într-un nou reality show

Patrick Mendes și Thais Ramone au devenit cunoscuți după participarea la emisiunile „90 Day Fiancé” și „90 Day Fiancé: Happily Ever After”.

Mai recent, cei doi urmau să apară și în noul sezon al emisiunii „90 Day Fiancé: The Last Resort”, unde cuplurile participă la terapie pentru a-și salva relațiile.

Potrivit descrierii oficiale a emisiunii, ultimii ani au fost extrem de dificili pentru Patrick și Thais, fiind marcați de nașterea fiicei lor, mutarea în Las Vegas, probleme financiare, tragedii familiale și dificultăți de sănătate.

Problemele care au afectat relația

Sinopsisul noului sezon arată că între cei doi au apărut tensiuni legate de bani, comunicare și lipsa de susținere reciprocă.

De asemenea, relația ar fi fost afectată de lipsa de intimitate și de dorința lui Thais de a călători mai des în Brazilia, uneori fără Patrick.

„Problemele de încredere și respect au escaladat, iar cuplul se luptă să mai rămână conectat”, se arată în descrierea oficială a show-ului.

CITEȘTE ȘI: Nuntă secretă în familia Prințesei Diana! Ceremonia discretă a avut loc în deșert

Unde a plecat Cabral după ce a confirmat divorțul de Andreea Ibacka. Și-a găsit refugiul!