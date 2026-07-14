Ce gustare ți se potrivește perfect, în funcție de luna în care te-ai născut

Potrivit specialiștilor în astrologie, luna în care ne naștem spune multe despre personalitatea noastră. Aparent, poate indica și care este gustarea care ni se potrivește cel mai mult. Află detalii!

Ce gustare ți se potrivește în funcție de luna nașterii

Din când în când, cu toții merităm să ne răsfățăm cu snackul preferat, fie că alegem chipsuri, covrigei sau bomboane dulci. Dar astrologii susțin că luna în care ne-am născut ne influențează și preferințele culinare, potrivit Parade.com.

Evident, acest lucru diferă de la o persoană la alta și se pot schimba în timp. După cum prea bine știm, pe măsură ce îmbătrânim ne schimbăm multe obiceiuri sau preferințe, devenind parcă alți oameni față de cei din tinerețe.

Ianuarie – covrigei

Se pare că nativii născuți în prima lună din an se potrivesc cu covrigeii, fiei ei calzi și moi, fie mici și crocanți. Sunt o gustare ideală pentru un pachețel la școală, la birou sau pentru o plimbare în parc. Nativi din ianuarie sunt practici, direcți și apreciază lucrurile simple, exact ca această gustare sărată.

Februarie – bomboane gumate

Persoanele născute în această lună sunt dulci și nonconformiste, la fel cum sunt și bomboanele gumate. Sunt apreciați pentru originalitatea lor și că nu încearcă niciodată să copieze alți oameni. Gustarea le reflectă perfect spiritul jucăuș și copilul interior.

Martie – bomboane acrișoare

Nativii născuți în prima lună de primăvară calendaristică sunt ca bomboanele acrișoare: uneori dulci, alteori acrii. Pot avea un temperament puternic, însă ascund un suflet generos și plin de bunătate.

Aprilie – pufuleți picanți

Persoanele născute în luna aprilie sunt foarte greu de ignorat. Sunt îndrăzneți, pasionali și în centrul atenției. Când sunt în societate, stârnesc reacții puternice: unii îi adoră, alții îi consideră prea intenși, la fel cum se întâmplă cu pufuleții picanți.

Mai – ursuleți gumați

Persoanele născute în luna mai sunt dulci, plini de culoare și extrem de prietenoși. La fel ca o pungă cu ursuleți gumați! Au darul de a face orice situație mai veselă doar prin simpla lor prezență.

Iunie – nachos

Nativii născuți în luna iunie sunt mereu sufletul petrecerii, la fel ca un bol plin de nachos alături de un sos de brânză sau salsa. Nu pot trece neobservați și au o energie molipsitoare care atrage oamenii din jur.

Iulie – ciocolată cu lapte

Acest desert este unul dintre cel mai iubit și popular din lumea întreagă. Este apreciat pentru gustul său fin și reconfortant. La fel sunt și cei născuți în iulie, care îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță. Sunt calzi, grijulii și de încredere.

August – unt de arahide

Nativii născuți în luna august se potrivesc perfect cu untul de arahide. Au o personalitate puternică, ascund profunzime și sunt greu de uitat. Și, pentru că ei cred că „mai mult înseamnă mai bine”, bomboanele de ciocolată cu umplutură de unt de arahide îi vor unge pe suflet!

Septembrie – popcorn

Acest snack este perfect în orice situație și, cel mai probabil, nu se va demoda niciodată. Așa sunt și nativii născuți în luna septembrie: echilibrate, de încredere și capabile să ofere stabilitate celor din jur.

Octombrie – inele de ceapă crocantă

Nativii din octombrie sunt misterioși și imprevizibili, la fel cum sunt snacks-urile din ceapă crocantă. Nu sunt pe gustul tuturor, însă cei care îi apreciază devin foarte atașați de ei.

Noiembrie – chipsurile din porumb

Cei născuți în luna noiembrie dau dovadă de o personalitate intensă și puternică, asemenea chipsurilor din porumb picante sau extra picante. Nu sunt pentru persoanele delicate sau sensibile. Dar, după ce îi „guști” mai bine, îi uiți cel mai greu.

Decembrie – biscuiți cu cremă

Biscuiții din cacao și cremă de vanilie sunt o alegere clasică, pe gustul tuturor. Sunt o alegere perfectă pentru cei născuți în luna decembrie. Nativii aceștia sunt apreciați de toată lumea, inspira încredere și reușesc să aducă un plus de energie și bună dispoziție oriunde se află.

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