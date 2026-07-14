Drama neștiută a Adei Galeș. Fosta concurentă de la Asia Express a pierdut o sarcină

Ada Galeș a ales să împărtășească public unul dintre cele mai sensibile episoade din viața sa. În cadrul unui interviu acordat pe platforma Substack, actrița a vorbit pentru prima dată despre pierderea unei sarcini și despre motivele care au determinat-o să își spună povestea.

Cunoscută și din participarea la „Asia Express”, ea a rememorat momentul în care a aflat că sarcina se oprise din evoluție și a descris cu sinceritate impactul emoțional al acestei experiențe, mărturisind prin ce a trecut în acea perioadă dificilă.

Actrița a dezvăluit că, atunci când sarcina ajunsese în jurul celei de-a zecea săptămâni, a făcut investigațiile genetice recomandate în mod obișnuit. Se aștepta ca rezultatele să confirme că totul decurge normal, însă vestea primită a fost cu totul alta: testele au indicat o probabilitate foarte mare ca fătul să fie afectat de sindromul Down.

„La 10 săptămâni am făcut testele genetice. (…) Eu mă temeam de cine știe ce chestie cu șanse minime, nevăzută. La un risc mare nici nu mă gândeam, eram convinși că sigur o să iasă bine. Doar că nu a ieșit. În schimb a scris: risc mare de sindrom Down, 99,3% în test. Iar testele astea au o marjă de eroare foarte mică, mai ales pe Down. A doua zi am fost la control. Acolo am aflat că sarcina se oprise singură din evoluție”, a mărturisit Ada Galeș.

În urma confirmării diagnosticului, Ada Galeș a trecut printr-o procedură medicală de chiuretaj prin aspirație, intervenție necesară pentru întreruperea și îndepărtarea sarcinii.

„Rațiunea nu mai ajută cu nimic”

În cadrul aceluiași interviu, actrița a mărturisit că, în trecut, a ales de două ori să întrerupă o sarcină. Din acest motiv, intervenția medicală în sine nu i-a fost străină. Cu toate acestea, Ada Galeș a subliniat că trăirea provocată de pierderea unei sarcini pe care și-o dorea nu poate fi comparată cu experiențele anterioare, impactul emoțional fiind mult mai profund.

„Și acum partea pe care vreau să o spun cu grijă. Sincer, aș fi întrerupt-o oricum. Aș fi făcut un avort la cerere, eram încă în fereastra de 14 săptămâni în care se poate face întrerupere în România, eram fix în săptămâna 11. Dar nu a mai fost nevoie să aleg, pentru că alesese corpul meu înaintea mea. Ce ușurare. Să aibă grijă corpul meu de mine, să decidă înainte să apuc eu să mă frâng în bucăți.”

Ada Galeș a explicat că, privind lucrurile în mod rațional, consideră că ar fi făcut aceeași alegere și în prezent. Cu toate acestea, a mărturisit că suferința provocată de pierderea unei sarcini pe care și-o dorea a avut un impact emoțional profund, pe care îl descrie ca fiind imposibil de pus în comparație cu alte experiențe din viața sa.

„Am mai făcut două avorturi la cerere până acum, știu cum e să închei o sarcină. Dar e cu totul altceva să oprești ceva ce ți-ai dorit (cu condiția să fie sănătos). Acolo rațiunea nu mai ajută cu nimic. Rămâne pierderea, chiar dacă alegerea ar fi fost exact aceeași”, a declarat Ada Galeș.

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