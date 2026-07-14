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Brigitte Pastramă, la un pas de divorț! A fost chiar și la notar: ”Nu am vrut să mai accept umilințe”

De: Elisa Tîrgovățu 14/07/2026 | 14:20
Brigitte Pastramă, la un pas de divorț! A fost chiar și la notar: ”Nu am vrut să mai accept umilințe”
Brigitte, la un pas de divorț de Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât” / Sursa foto: Social media
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Brigitte și Florin Pastramă au traversat o perioadă extrem de tensionată în căsnicia lor. Relația a ajuns într-un punct în care despărțirea părea inevitabilă. Deși a luat în calcul divorțul, vedeta a decis în cele din urmă să mai acorde o șansă mariajului. Potrivit mărturisirilor sale, hotărârea nu a fost influențată de comportamentul soțului, ci de convingerea că a primit un semn divin care a determinat-o să își schimbe decizia.

Vedeta a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din relația cu soțul său. Ea a dezvăluit că mariajul cu Florin Pastramă a trecut printr-o criză profundă, iar despărțirea a fost foarte aproape de a deveni realitate. Cu toate acestea, cei doi au reușit să depășească perioada tensionată și să își continue povestea de dragoste.

Brigitte a mărturisit că, la un moment dat, era hotărâtă să pună capăt căsniciei, după ce, spune ea, a fost rănită de comportamentul pe care Florin Pastramă l-a avut față de ea în public. Convinsă că divorțul este singura soluție, vedeta susține că și-a schimbat însă decizia în urma unui moment pe care l-a interpretat ca pe un semn divin.

Potrivit acesteia, alegerea de a rămâne în mariaj nu a fost făcută pentru că soțul ei ar fi meritat o nouă șansă, ci pentru că și-a dorit să îi arate lui Dumnezeu că este dispusă să își schimbe atitudinea și să își respecte convingerile.

„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis ‘Atât am putut să accept și gata, divorțez’. În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, vreau să spun că eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria ‘Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.’. Și am zis ‘Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat’”, a mărturisit Brigitte Pastramă în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Sursa foto: Social media

Cuplul a trecut prin momente tensionate

Bruneta a povestit că relația lor a fost pusă la încercare de mai multe obstacole. Însă, în timp, Florin Pastramă și-a schimbat comportamentul și a devenit un sprijin important pentru ea.

Vedeta susține că, odată depășite momentele dificile, cei doi au reușit să își regăsească echilibrul. Astfel, atât viața de familie, cât și proiectele profesionale au început să evolueze într-o direcție pozitivă.

„Da, am trecut și prin momente grele, mai ales atunci când mi s-a închis locul de petreceri. Era să ne despărțim pentru că într-un fel a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult.

Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui. Acum avea două lucruri de făcut: să renunțe și să mă lase doar pe mine ca sprijin și el să fie un laș sau să ia taurul de coarne și să învețe să mă sprijine, lucru pe care l-a făcut. Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil. A început încet, încet să învețe să gestioneze o afacere. (…)

În momentul de față ne este foarte ușor pentru că ne-am împărțit. A fost foarte greu, dar în perioada aceea m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu (…)”, a mai spus vedeta.

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Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

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