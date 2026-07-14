Armin Nicoară a ”comis-o” din nou! A călcat strâmb de față cu soția: ”I-a cam scăpat mâna”

Armin Nicoară a revenit în centrul atenției după apariția unor imagini filmate în timpul unui eveniment privat, care au stârnit numeroase reacții în mediul online. Saxofonistul, cunoscut pentru prezența sa constantă la nunți și petreceri, a fost surprins într-un moment considerat de mulți drept nepotrivit, mai ales în contextul în care este căsătorit cu artista Claudia Puican, alături de care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea muzicii de petrecere.

Incidentul a avut loc în timpul unui program artistic susținut la o nuntă, acolo unde Armin Nicoară interpreta piese la saxofon și primea, ca de obicei, dedicații din partea invitaților. În imaginile distribuite ulterior pe platformele de socializare se poate observa cum artistul primește o bancnotă din partea participanților la eveniment, după care se îndreaptă către o femeie aflată în apropiere.

Armin Nicoară a băgat mâna în rochia altei femei

În loc să păstreze bancnota sau să o introducă în buzunar, așa cum procedează de regulă artiștii în timpul unor astfel de momente, Armin Nicoară a ales să o introducă sub rochia femeii, în zona bustului. Gestul a fost făcut în timp ce continua să cânte, iar persoanele aflate în jur au părut să trateze momentul cu amuzament.

Filmarea a ajuns în scurt timp pe internet, unde a fost distribuită pe mai multe pagini și conturi dedicate mondenităților. În doar câteva ore, imaginile au fost vizualizate de un număr mare de utilizatori și au devenit subiect de discuție pe rețelele sociale, fiind intens comentate și redistribuite.

„Nu as fi postat clipul doar pentru că știu cât rau i-aș face ei în suflet , urat …nu îi pica bine Claudiei”,„Chiar păreai altfel” „Vomit”, „Așa rău s-a ajuns?”, au scris internauții.

Nu este pentru prima dată când Armin Nicoară ajunge în atenția publicului din cauza unor imagini realizate în timpul prestațiilor sale artistice. De-a lungul timpului, muzicianul a mai fost surprins în ipostaze apropiate de fanele sale sau de participante la diferite evenimente, situații care au alimentat numeroase discuții în spațiul public.

În cazul de față, imaginile au atras atenția și prin faptul că Armin Nicoară este căsătorit cu interpreta Claudia Puican, iar cei doi au devenit recent părinți, afișând în repetate rânduri imaginea unei familii unite.

VEZI ȘI: Claudia Puican, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă soția lui Armin Nicoară

Armin Nicoară și Claudia Puican, separați în luna de miere! Motivul bizar pentru care au decis asta