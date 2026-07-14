Acasă » Știri » Cătălin Botezatu le critică pe femeile care exagerează cu intervențiile estetice: „Nu la asta se uită bărbații”

Cătălin Botezatu le critică pe femeile care exagerează cu intervențiile estetice: „Nu la asta se uită bărbații”

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 15:39
Cătălin Botezatu le critică pe femeile care exagerează cu intervențiile estetice: „Nu la asta se uită bărbații”
Cătălin Botezatu. despre femeile care au operații estetice/ FOTO: Cătălin Botezatu- Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Botezatu este din nou în centrul atenției. Designerul a transmis un mesaj dur pentru femeile care exagerează cu intervențiile estetice. Acesta susține că în ultimii ani procedurile estetice au devenit prea răspândite în rândul doamnelor din România. În plus, el spune că frumusețea nu constă în buze mărite sau excese.

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a făcut noi declarații importante. Bărbatul le-a criticat pe cele care au prea multe vizite la cabinetul medicului estetician. Acesta consideră că multe femei încearcă să semene cu păpușa Barbie, iar el apreciază mai mult naturalețea și  simplitatea.

Ce spune Cătălin Botezatu despre femeile care au operații estetice

Într-un interviu acordat pentru Click!, Cătălin Botezatu a explicat că prea multe femei din România au operații estetice și că seamănă între ele. De asemenea, el afirmă că apreciază naturalețea.

Acum, vezi și tu, că toate vor să arate precum păpușile Barbie. E exagerat! Buzele alea, nu vă mai stricați, măi fetelor! (…) Nu la asta se uită, măi, bărbații!, a declarat Cătălin Botezatu pentru Click!

Mai mult decât atât, mesajul dur al creatorului de modă a continuat. El a subliniat faptul că trăsăturile fizice nu sunt singurele calități pe care le are o femeie. Acesta a mai spus și că frumusețea poate avea mai multe forme, dar totul constă în ochii privitorului.

Nu există femeie urâtă, așa cum nu există nici bărbat urât. În orice femeie poți să descoperi o altfel de frumusețe. O femeie poate să fie frumoasă pentru că are un păr frumos, pentru că e mai voluptoasă, pentru că are niște șolduri frumoase, pentru că are un suflet frumos, pentru că are simțul umorului, a spus el.

Bianca Drăgușanu, nouă intervenție estetică

Cătălin Botezatu a făcut aceste declarații chiar în perioada în care Bianca Drăgușanu a anunțat că își va face o nouă intervenție estetică. Aceasta a spus în mediul online că și-a făcut otoplastie și că urmează să apeleze la lifting endoscopic facial, dar și la micșorarea sânilor.

Mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. (…) Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor feței (…). Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, mă documentez foarte mult înainte, a povestit Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Pescobar intervine în scandalul lui Cătălin Botezatu cu influencerii: ”Nu au ce să caute la mine în locații”

Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Știri
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Știri
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat de ce este atât de ieftină: „Mergeam doar pe marginea podelei”
Adevarul
A intrat într-o casă de 1 euro din Italia și a înțeles imediat...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
Click.ro
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! Fiica lui cea mică a terminat facultatea
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
(P) Cum influențează recenziile popularitatea unui joc de casino online
Vezi toate știrile