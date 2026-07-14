Cătălin Botezatu le critică pe femeile care exagerează cu intervențiile estetice: „Nu la asta se uită bărbații”

Cătălin Botezatu este din nou în centrul atenției. Designerul a transmis un mesaj dur pentru femeile care exagerează cu intervențiile estetice. Acesta susține că în ultimii ani procedurile estetice au devenit prea răspândite în rândul doamnelor din România. În plus, el spune că frumusețea nu constă în buze mărite sau excese.

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a făcut noi declarații importante. Bărbatul le-a criticat pe cele care au prea multe vizite la cabinetul medicului estetician. Acesta consideră că multe femei încearcă să semene cu păpușa Barbie, iar el apreciază mai mult naturalețea și simplitatea.

Ce spune Cătălin Botezatu despre femeile care au operații estetice

Într-un interviu acordat pentru Click!, Cătălin Botezatu a explicat că prea multe femei din România au operații estetice și că seamănă între ele. De asemenea, el afirmă că apreciază naturalețea.

Acum, vezi și tu, că toate vor să arate precum păpușile Barbie. E exagerat! Buzele alea, nu vă mai stricați, măi fetelor! (…) Nu la asta se uită, măi, bărbații!, a declarat Cătălin Botezatu pentru Click!

Mai mult decât atât, mesajul dur al creatorului de modă a continuat. El a subliniat faptul că trăsăturile fizice nu sunt singurele calități pe care le are o femeie. Acesta a mai spus și că frumusețea poate avea mai multe forme, dar totul constă în ochii privitorului.

Nu există femeie urâtă, așa cum nu există nici bărbat urât. În orice femeie poți să descoperi o altfel de frumusețe. O femeie poate să fie frumoasă pentru că are un păr frumos, pentru că e mai voluptoasă, pentru că are niște șolduri frumoase, pentru că are un suflet frumos, pentru că are simțul umorului, a spus el.

Bianca Drăgușanu, nouă intervenție estetică

Cătălin Botezatu a făcut aceste declarații chiar în perioada în care Bianca Drăgușanu a anunțat că își va face o nouă intervenție estetică. Aceasta a spus în mediul online că și-a făcut otoplastie și că urmează să apeleze la lifting endoscopic facial, dar și la micșorarea sânilor.

Mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. (…) Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor feței (…). Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, mă documentez foarte mult înainte, a povestit Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

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