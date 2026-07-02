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Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”

De: Emanuela Cristescu 02/07/2026 | 13:23
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
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Cătălin Botezatu (59 de ani) nu și-a mai ascuns deloc nemulțumirea față de fenomenul influencerilor. Celebrul designer a lansat un atac dur la adresa celor care se promovează în mediul online, susținând că mulți dintre ei nu au realizări reale și nu aduc nicio valoare societății.

Mai mult decât atât, Botezatu susține că foarte puțini dintre cei care se prezintă drept influenceri merită cu adevărat acest statut. În rest, spune el, este doar multă imagine și prea puțină substanță.

Botezatu, în război cu influencerițele din România

Designerul a declarat că influencerițele sunt doar niște atârnătoare botoxate care nu știu să facă nimic. El a spus că este la un pas să își piardă răbdarea și să le „distrugă” pe cele care n-au niciun talent și care fac bani din Instagram.

„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea. În afară de 3-4-5 fete… care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani…

Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”
Cătălin Botezatu i-a criticat pe influenceri! „Papagali”

Se promovează pe ele. Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job? Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători”, a spus designerul.

„Puneți mâna și munciți!”

Botezatu a spus că, oriunde merge, vede din ce în ce mai mulți influenceri și că mulți dintre ei ar trebui să renunțe la acest statut și să își găsească o meserie. În opinia lui, România duce lipsă de oameni care să muncească în domenii esențiale, în timp ce tot mai mulți aleg calea celebrității din online.

„Acești influenceri… Aici cred că un sfert sunt numai influenceri. Dacă vă uitați, numai penibili și penibile sunt și aici. Da. Nu te uita așa la mine, că așa e. Toți penibilii și penibilele.

Ce dracu? Terminați-vă, bă! Puneți mâna și munciți! Duceți-vă, că nu mai avem croitori! Uite, în domeniul meu, nu mai avem cizmari. Sunt oameni care în IT, care au nevoie de voi. Sunt oameni în restauante… Puneți mâna și lucrați în restaurante, că au oamenii nevoie de voi. Ce dracu’ influenceri? Terminați-vă cu prostiile astea!”, a declarat Cătălin Botezatu într-un interviu recent.

Dincolo de criticile lansate, un detaliu a atras atenția mai mult decât orice. Cătălin Botezatu a lăsat să se înțeleagă că știe foarte bine cine sunt persoanele pe care le critică și că, dacă va considera necesar, este pregătit să le expună public.

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