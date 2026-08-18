Andreea Popescu a găsit o modalitate aparte pentru a se elibera de tensiune. Ce o „roade” pe influenceriță

Ai crede că această tânără are acasă trei copii? Nici vorbă, corect? E vorba, desigur, de Andreea Popescu, fostă dansatoare și în prezent influenceriță cu peste 130.000 de followeri doar pe Instagram. Viața ei este, evident, un rollercoaster, cu planificări, cumpărat rechizite, haine, pregătiri pentru începerea școlii. Un vacarm constant. CANCAN.RO a surprins-o însă într-o ipostază mai calmă, singură pe stradă, fără cei mici. Ceva… o roade pe Andreea 😀 pentru că probabil fără să-și dea seama, își ronțăie o unghiuță în timp ce vorbește la telefon.

Andreea Popescu, fostă dansatoare a Deliei, a avut un an complex. În primul rând, divorțul de Rareș Cojoc, la începutul acestui an, a însemnat o transformare imensă a stilului său de viață, și nu doar al său, ci și al întregii familii. Au fost pe atunci unele zvonuri că divorțul ar fi fost provocat de o infidelitate a soțului său, negate chiar de către Andreea. Acesta a fost doar începutul. Rareș Cojoc și-a luat foarte în serios atribuțiile de tată post-divorț și se implică total în creșterea copiilor, așa cum reiese și din articolul CANCAN.RO de AICI.

După o perioadă de mare ambiție, în care a reușit să slăbească circa 20 de kilograme, Andreea Popescu a decis să-și ajute corpul din punct de vedere estetic, mai precis cu o abdominoplastie reversă, adică o îmbunătățire a zonei abdominale. De altfel, Andreea Popescu și-a expus întregul proces în postările sale, pentru a fi un imbold și pentru alte femei care consideră că nu e corect să rămână cu falduri pe abdomen fie după sarcină, fie după o dietă care le subțiază drastic talia.

După care Andreea Popescu a decis să-și ia permisul auto. La 42 de ani, nu așa! Detalii despre mega-fericirea Andreei găsiți AICI.Probabil în legătură cu această mare cumpănă era stresul resimțit de Andreea în imaginile de față. Cu mintea aiurea (sau poate la complicatele teste grilă de la examen), Andreea merge pe stradă undeva în zona de nord a Capitalei, cu ochii în telefon. E îmbrăcată casual, cum se îmbracă de obicei (mai puțin în postările din Instagram, unde e mereu top), cu un tricou care îi pune în evidență noul abdomen, obținut cu ceva sacrificii plus o anestezie generală. O pereche de jeans, ochelarii de soare și o conversație în Whatsapp, e cam tot ce-i trebuie Andreei.

Fără îndoială obținerea permisului auto înseamnă planuri mari pentru Andreea, care după divorț s-a trezit dintr-o dată „single mom” și trebuie să se ocupe personal de excursii, fără să mai depindă de soț. Mai e mult din acest an, e de urmărit ce se va mai întâmpla în viața Andreei Popescu. Pare să aibă planuri tot mai mari!

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