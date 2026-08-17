„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”! Bucurie uriașă pentru Andreea Popescu

Andreea Popescu traversează o perioadă plină de entuziasm, după ce a reușit să obțină permisul de conducere. Influencerița a împărtășit vestea pe rețelele sociale, iar mesajul ei a atras rapid atenția internauților, generând numeroase reacții.

Cunoscuta creatoare de conținut, apreciată de public pentru activitatea ei din mediul online, spune că acest pas reprezintă o reușită importantă în viața ei. După luni întregi de la divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare să fi depășit momentele dificile și să se concentreze pe evoluția profesională și personală.

Bucurie uriașă pentru Andreea Popescu

Proaspăt devenită șoferiță, vedeta s-a fotografiat alături de instructorul auto care a pregătit-o pentru examen. Vizibil emoționată și fericită, aceasta a arătat permisul de conducere, declarând că nu s-ar fi așteptat ca la vârsta de 42 de ani să bifeze o astfel de realizare.

„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”, a transmis ea pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, Andreea Popescu povestea că trecuse deja de proba teoretică și era convinsă că va reuși și la examenul practic. Spunea că nu partea de condus îi crea dificultăți, ci emoțiile puternice pe care le resimțea în sala de examen. Bruneta a vorbit deschis despre stările de anxietate care o copleșeau atunci când trebuia să răspundă la întrebări, însă a reușit în cele din urmă să le gestioneze.

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