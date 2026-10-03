Concediul medical poate dura mai mult de o lună! Cine poate prelungi certificatul și în ce condiții

Concediul medical este dreptul prin care salariații și alte categorii de persoane asigurate pot lipsi temporar de la muncă din motive medicale. Durata acestuia depinde de o serie de factori, iar medicul de familie nu are decizia finală.

Prin Ordinul CNAS nr. 1398/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018, a fost introdus un nou mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical în cazul incapacității temporare de muncă pentru boli obișnuite.

Conform legislației în vigoare, medicul de familie are voie să îi dea unui singur pacient maximum 28 de zile de concediu medical/an în urma unui plan de evoluție al bolii, pe episoade de boală, în cel puțin două etape. În cazul în care este necesar depășirea acestor zile – în cazurile complexe de boală sau recuperare medicală – intervine medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital.

Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie

În prima etapă, medicul specialist poate acorda din start maximum 15 zile în prima etapă, urmând să se efectueze prelungiri în etape de maximum 30-31 de zile/certificat. Medicul specialist poate duce concediul medical pentru un pacient până la un total de 90 de zile într-un an.

3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege”, se arată în actul normativ.

Dacă după cele 90 de zile de concediu medical, pacientul nu este apt pentru a se întoarce la locul de muncă, medicul specialist nu mai poate decide singur. Trebuie să întocmească un dosar medical amănunțit care se trimite medicului expert al asigurărilor sociale – din cadrul Casei de Pensii. În urma aprobării sccrise a medicului expert, concediul se mai poate prelungi până la maximum 183 de zile/an sau chiar mai mult în cazuri speciale.

Excepția de la regulă o fac situațiile în cazul internărilor la spital. Regulile pe etape nu se aplică în același mod, iar certificatul medical care se eliberează la externare acoperă integral perioada spitalizării și zilele de recuperare la domiciliu – între 1 și 7 zile sau mai mult în cazuri grave.

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