Zile libere 2027. Calendarul complet al sărbătorilor legale și minivacanțele de care vor avea parte românii

Este deja toamnă din punct de vedere calendaristic, așa că mulți români se gândesc la zilele libere de anul viitor. Acestea sunt importante pentru planificarea vacanțelor.

Deși anul 2027 vine cu 17 sărbători legale, planurile românilor ar putea fi date peste cap, dacă s-au gândit la weekenduri prelungite. Motivul?

Multe dintre ele nu vor însemna zile libere suplimentare pentru angajați și asta pentru că pică în weekend. Printre cele mai importante și așteptate sărbători sunt Paștele, Rusaliile, 1 Mai, Ziua Copilului, dar și Crăciunul împreună cu Revelionul.

Calendarul complet al sărbătorilor legale și minivacanțele românilor

Românii care se gândesc la vacanțele de anul următor trebuie să știe că din cele 17 sărbători legale, 9 pică în timpul săptămânii, iar 8 în weekend. Bineînțeles că primele libere din 2027 sunt 1 ianuarie, care pică vineri, iar 2 ianuarie sâmbătă. Urmează două zile libere legale în timpul săptămânii, adică 6 și 7 ianuarie, ce marchează Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. Astfel, angajații care lucrează de luni până vineri pot beneficia de zile de concediu în acea perioadă.

Pe de altă parte, data de 24 ianuarie, atunci când se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române, pică într-o zi de duminică, ceea ce nu permite zi liberă. Paștele 2027 aduce o minivacanță de patru zile. În cazul Paștelui Ortodox, Vinerea Mare este pe 30 aprilie, iar 1 mai, Ziua Muncii, pică sâmbătă. Prima zi de Paște este duminică, 2 mai, iar a doua zi este luni, 3 mai.

O altă zi liberă pentru angajați este marți, 1 iunie, atunci când se serbează Ziua Copilului. Alte două zile libere în luna iunie sunt 20 și 21 iunie, de Rusalii. De asemenea, Sfântul Andrei și 1 decembrie pică în timpul săptămânii, fiind astfel o fereastră deschisă pentru concedii. Crăciunul va pica în 2027 în weekend, 25 decembrie fiind într-o zi de sâmbătă, iar 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, duminică.

Lista zilelor libere în 2027

-1 ianuarie – vineri – Anul Nou

-2 ianuarie – sâmbătă – A doua zi de Anul Nou

-6 ianuarie – miercuri – Boboteaza

-7 ianuarie – joi – Sfântul Ioan Botezătorul

-24 ianuarie – duminică – Ziua Unirii Principatelor Române

-30 aprilie – vineri – Vinerea Mare

-1 mai – sâmbătă – Ziua Muncii

-2 mai – duminică – Prima zi de Paște

-3 mai – luni – A doua zi de Paște

-1 iunie – marți – Ziua Copilului

-20 iunie – duminică – Prima zi de Rusalii

-21 iunie – luni – A doua zi de Rusalii

-15 august – duminică – Adormirea Maicii Domnului

-30 noiembrie – marți – Sfântul Andrei

-1 decembrie – miercuri – Ziua Națională a României

-25 decembrie – sâmbătă – Prima zi de Crăciun

-26 decembrie – duminică – A doua zi de Crăciun

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