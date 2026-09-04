Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să își testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea analitică și spontaneitatea. Mai mult decât atât, rezolvând frecvent astfel de exerciții, pe termen lung se pot observa beneficii incredibile asupra creierului.

Test de inteligență pentru genii | Care dintre acești 3 bărbați dați în urmărire este soțul femeii din poză?

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Cel de astăzi îți propune să pui mintea la contribuție, gândirea critică, abilitatea vizuală și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să găsești răspunsul în maximum 5 secunde. Exercițiul te provoacă să îți dai seama care dintre cei trei bărbați din imagine, dați în urmărire este, de fapt, soțul femeii.

Totuși, trebuie să te avertizez, deși pare ușor, un moment de deconcentrare te-ar putea pune în dificultate, tocmai din acest motiv este importat să privești cu atenție și să analizezi toate detaliile. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici care este soțul femeii din imagine: aplauze și felicitări. Cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, dintre toți trei, dați în urmărire, cel care este cu adevărat partenerul femeii din imagine este cel din mijloc, varianta B. Motivul: la gât poartă un colier cu un detaliu foarte interesant, iar doamna are o brățară cu același model.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test de inteligență | Unul singur dintre aceste 4 numere este prim: 207, 717, 777 sau 997. Care?