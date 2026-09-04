Test IQ cu chibrituri | Corectați 11 + 3 = 2, mutând un singur băț

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou exercițiu menit să testeze atenția, logica și modul în care sunt interpretate formele. În fața ta se află ecuația alcătuită din bețe de chibrit, 11 + 3 = 2, o formulă evident greșită, dar concepută pentru a provoca imaginația.

Acest tip de puzzle nu are limită de timp și poate fi analizat pe îndelete. Deși pare fără soluție la prima vedere, totul depinde de felul în care sunt privite cifrele și de modul în care un singur băț poate schimba întreaga ecuație.

Test IQ cu chibrituri

Regulile sunt clare: ai voie să muți doar un băț, fără să adaugi sau să elimini vreunul.

Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de inteligență pentru a evalua flexibilitatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții neobișnuite.

Corectați 11 + 3 = 2, mutând un singur băț

Cei care au găsit rezolvarea sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Iar pentru cei care încă încearcă, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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