Test IQ pentru matematicieni | Cât face 2+2x2-2(2+2)?

CANCAN.RO prezintă astăzi un test IQ special pentru pasionații de matematică. Crezi că poți găsi răspunsul corect al ecuației 2+2×2-2(2+2)? Dacă da, pregătește-te să respecți ordinea operațiilor și să vezi dacă logica te duce la rezultatul corect.

Testele de inteligență au fost dezvoltate încă din perioada lui Alfred Binet, psihologul care a pus bazele evaluărilor cognitive moderne. De-a lungul timpului, aceste teste au devenit instrumente folosite în psihologie, dar și în mediul profesional, unde companiile analizează capacitatea de reacție și modul de gândire al viitorilor angajați.

Astfel de exerciții sunt recomandate și copiilor, deoarece îi ajută să își dezvolte atenția, logica și abilitatea de a urma corect pașii unui calcul. În prezent, scorurile IQ sunt împărțite în trei categorii: sub medie, mediu și peste medie, fiecare reflectând nivelul de dezvoltare cognitivă.

Test IQ pentru matematicieni | Cât face 2+2×2-2(2+2)?

Dacă nu ai reușit să descoperi răspunsul corect, îți arătăm pașii pe care trebuie să îi urmezi. Regula este simplă: operațiile din paranteze se execută primele, apoi înmulțirile, iar la final adunările și scăderile.

Prima dată se rezolvă paranteza: (2+2)=4. Exercițiul devine: 2 + 2 x 2 – 2 x 4.

Prioritate are operația de înmulțire, așa că se efectuează cele două înmulțiri: 2 + 2 x 2 – 2 x 4 = 2 + 4 – 8.

Adunarea și scăderea se fac în ordinea în care apar. Drept urmare: 2 + 4 – 8 = 6 – 8 = -2.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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