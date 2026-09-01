„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!” Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks

Róbert, un tânăr de 24 de ani din Ungaria, a ajuns în atenția autorităților după ce a furat un avion Cessna de pe aeroportul din Kalocsa, deși nu avea permis și niciun fel de experiență în pilotaj. Aflat sub influența alcoolului, el a reușit totuși să decoleze și a pătruns în spațiul aerian al centralei nucleare de la Paks, fapt care a declanșat intervenția avioanelor de luptă Gripen.

Potrivit relatărilor, tânărul a fost interceptat în scurt timp și obligat să aterizeze pe un câmp de floarea-soarelui. Aterizarea forțată nu l-a oprit însă. După ce a coborât din avion, Róbert ar fi încercat să fure și o mașină, moment în care poliția l-a reținut și l-a transportat la spital pentru investigații medicale.

Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks

După o zi petrecută sub supraveghere, tânărul a fost dus la secția de poliție pentru audieri și acuzat de sustragere de vehicul și tentativă de tâlhărie, notează Libertatea. Luni, 31 august, el a fost adus încătușat la Tribunalul din Szekszárd, unde mama sa a venit să-l susțină, încercând să-l protejeze de camerele de filmat și rugându-l să aibă grijă de el.

Judecătorii au decis prelungirea arestului preventiv, considerând că există riscul ca suspectul să fugă sau să influențeze probele.

„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!”

„Parchetul a solicitat arestarea preventivă a suspectului pe motive de risc de fugă, posibilitatea de a influența probele și riscul de recidivă”, a declarat dr. Páli Péter, purtătorul de cuvânt adjunct al Parchetului Principal din Tolna.

În fața anchetatorilor, Róbert a susținut că nu își amintește nimic din cele întâmplate.

„Eram prea beat. Nu-mi amintesc nimic din cele întâmplate!”, a spus el, adăugând că nu a pilotat niciodată un avion, nici măcar pe un simulator.

Expertul în aviație Pető György a explicat că aeronavele Cessna sunt concepute pentru a fi ușor de manevrat, chiar și de persoane fără pregătire.

„Cheia este deseori lăsată în avion sau acesta poate fi pornit doar prin apăsarea unui buton”, a precizat specialistul.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili dacă tânărul a comis și alte infracțiuni în timpul incidentului.

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