De ce aleargă pisica prin casă „ca nebuna”. Care este, de fapt, motivul

Oricine are o pisică probabil a asistat măcar o dată la o scenă aparent inexplicabilă: animalul stă liniștit, iar câteva secunde mai târziu începe să alerge cu viteză prin casă, sare pe mobilă și schimbă brusc direcția. După câteva minute, episodul se termină la fel de repede cum a început.

Aceste explozii bruște de energie sunt normale în majoritatea cazurilor și au chiar și o denumire: frenetic random activity periods (FRAPs), cunoscute popular drept „zoomies”. Medicii veterinari citați de PetMD explică faptul că există mai multe motive pentru acest comportament, de la energia acumulată până la instinctul natural de vânătoare.

Pisica încearcă să consume energia acumulată

Una dintre cele mai simple explicații este surplusul de energie.

Pisicile dorm foarte mult, iar perioadele lungi de odihnă pot fi urmate de explozii scurte de activitate intensă. Fenomenul este întâlnit mai ales la pisicile tinere și la cele care trăiesc exclusiv în interior și au mai puține ocazii de a alerga, vâna sau explora.

În timpul unui astfel de episod, pisica poate traversa casa în viteză, poate sări pe mobilă și poate părea că urmărește ceva ce stăpânul nu vede.

Instinctul de vânătoare joacă, de asemenea, un rol. Chiar dacă trăiește într-un apartament și primește mâncarea în bol, pisica își păstrează comportamentele naturale de prădător, care presupun perioade scurte de activitate fizică intensă.

De ce pisicile aleargă mai ales seara

Mulți stăpâni observă că aceste episoade apar dimineața devreme sau seara. Explicația este legată de ritmul natural al felinelor. Pisicile sunt animale crepusculare, ceea ce înseamnă că tind să fie mai active în apropierea răsăritului și apusului.

Prin urmare, o pisică ce începe să alerge prin casă tocmai când stăpânul se pregătește de culcare nu face neapărat ceva neobișnuit. Pentru ea, poate fi pur și simplu momentul natural pentru activitate.

Joaca regulată și jucăriile pe care pisica le poate urmări și „vâna” o pot ajuta să își consume energia.

De ce unele pisici aleargă după ce folosesc litiera

Există și varianta care îi nedumerește pe mulți stăpâni: pisica folosește litiera și imediat după aceea pornește într-o cursă prin casă.

Nu există o singură explicație demonstrată pentru acest comportament. Una dintre ipoteze este că senzația de ușurare după folosirea litierei poate determina o creștere temporară a activității.

O altă posibilă explicație este instinctul de a se îndepărta rapid de locul în care și-a lăsat mirosul, comportament care ar putea avea legătură cu evitarea prădătorilor în natură.

Când ar trebui să te îngrijorezi

În majoritatea cazurilor, aceste curse prin casă sunt perfect normale. O schimbare bruscă de comportament merită însă urmărită.

Dacă pisica începe dintr-odată să aibă astfel de episoade foarte des sau pare speriată, dezorientată ori prezintă alte simptome, comportamentul poate avea și o cauză medicală. Mâncărimea provocată de purici, problemele pielii, durerea sau alte forme de disconfort pot determina animalul să fugă brusc.

În special în cazul unei pisici în vârstă, apariția unui comportament neobișnuit ar trebui discutată cu medicul veterinar. Pentru o pisică sănătoasă însă, câteva curse spectaculoase prin casă sunt, de cele mai multe ori, doar o modalitate de a-și consuma energia.

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