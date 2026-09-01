BANC | Aflat într-o terasă din București, pentru a se răcori puțin pe vremea aceasta caniculară, Bulă cheamă chelnerul și îi spune

BANC | Aflat într-o terasă din București, pentru a se răcori puțin pe vremea aceasta caniculară, Bulă cheamă chelnerul și îi spune
BANC | Aflat într-o terasă din București, pentru a se răcori puțin pe vremea aceasta caniculară, Bulă cheamă chelnerul și îi spune
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Băiete, dă-mi și mie parola de la WiFi, te rog!
– Trebuie să comanzi ceva!
– Ok, cât costă o halbă cu bere?
– 8 lei.
– Adu-mi și mie una!
Chelnerul îi aduce halba cu bere, Bulă bea o gură, după care întreabă din nou:
– Gata, băiete, care e parola la WiFi?
– Trebuie să comanzi ceva!
– Am comandat!
– Domnule Bulă, parola este „Trebuie să comanzi ceva!”, legat, cu semnul exclamării la final.

BANC | Aflat într-o terasă din București, pentru a se răcori puțin pe vremea aceasta caniculară, Bulă cheamă chelnerul și îi spune

BANC | Aflat într-o terasă din București, pentru a se răcori puțin pe vremea aceasta caniculară, Bulă cheamă chelnerul și îi spune

Alte bancuri haioase

La interviu

Conversație la un interviu:

– Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să candidăm?

– Nu domnule. Dacă îl are unul dintre părinți, merge cu împuternicire!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și porcul

Bulă se duce în târg cu porcul, ca să-l vândă:

– De vânzare porcul?

– Da, domnule!

– Ce îi dați să mănânce?

– Păi.. resturi. Ce rămâne de la noi, dăm porcului.

– În acest caz, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Animalelor. Cum puteți să îi dați porcului resturi? 300 de lei amendă.

A doua zi, Bulă se duce din nou în târg cu porcul.

– Frumos porc. Ce îi dați să mănânce?

– Păi, pizza, cartofi prăjiți, burgeri. Ce mâncăm noi, mănâncă și el. Îl respectăm!

– Da? În acest caz, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Copilului. Știți câți copii mor de foame în toată lumea? Și dumneavoastră dați mâncarea bună la porc. 500 de lei amendă.

A treia zi, același Bulă cu porcul în târg.

– De vânzare porcul?

– Da!

– Ce îi dați să mănânce?

– Nu știu, domnule. În fiecare dimineață, îi las 10 lei în troacă și își cumpără el ce vrea.

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