BANC | Interviu de angajare: „Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să candidăm?”

Duminica este momentul perfect pentru o porție zdravănă de râs, iar CANCAN.RO vine cu o glumă pe măsură. De această dată, în centrul atenției se află un candidat venit la un interviu de angajare, care reușește să-i surprindă pe angajatori încă de la prima întrebare. Ce vrea să afle înainte să vorbească despre experiența sa? Aflați din bancul de mai jos!

Conversație la un interviu:

– Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să candidăm?

– Nu domnule. Dacă îl are unul dintre părinți, merge cu împuternicire!

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și Strulă la BAC

Bulă și Ștrulă dau BAC-ul la limba română. La final, discută:

– Bulă, ce ai scris?

– Nimic! Am dat foaia goală.

– Vai, Doamne, ce dezastru!

– De ce, Ștrulă?

– Or să zică ăștia că iar am copiat unul după altul.

CITEȘTE ȘI: BANC | Curiosul Bulă și psihologul

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”