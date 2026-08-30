BANCUL ZILEI | Gigel a făcut și Dreptul, și Jurnalismul

Weekendul se apropie de final, iar înainte ca alarma de luni dimineață să dea startul unei noi săptămâni de muncă, mai avem câteva ore de relaxare. Cum o porție bună de umor este oricând binevenită, CANCAN.RO vă propune pentru această duminică o glumă savuroasă.
În centrul glumei de astăzi se află Gigel, care a absolvit atât Dreptul, cât și Jurnalismul. Cu toate acestea, meseria pe care și-a ales-o nu are nicio legătură cu studiile sale.
– Salut, Gigele! Vai, de când nu ne-am mai văzut! Ai terminat Dreptul ?
– Da, sunt licențiat !
– Și-am auzit c-ai făcut și Jurnalistica?
– Da, mă gândesc să fac și masteratul!
– Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big Mc mare…
Alte bancuri amuzante
Bulă la examenul de matematică
Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…
Bulă merge la doctor
Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?
Bulă la magazin
Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!
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