BANCUL ZILEI | Gigel a făcut și Dreptul, și Jurnalismul

BANCUL ZILEI | Gigel a făcut și Dreptul, și Jurnalismul
Bancul zilei
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Weekendul se apropie de final, iar înainte ca alarma de luni dimineață să dea startul unei noi săptămâni de muncă, mai avem câteva ore de relaxare. Cum o porție bună de umor este oricând binevenită, CANCAN.RO vă propune pentru această duminică o glumă savuroasă.

În centrul glumei de astăzi se află Gigel, care a absolvit atât Dreptul, cât și Jurnalismul. Cu toate acestea, meseria pe care și-a ales-o nu are nicio legătură cu studiile sale.

– Salut, Gigele! Vai, de când nu ne-am mai văzut! Ai terminat Dreptul ?

– Da, sunt licențiat !

– Și-am auzit c-ai făcut și Jurnalistica?

– Da, mă gândesc să fac și masteratul!

– Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big Mc mare…

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă la magazin

Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!

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