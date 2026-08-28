BANC | Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale

BANC | Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale
Banc
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

E sfârșit de săptămână și tot ce trebuie să facem este să ne relaxăm și să ne binedispunem cu unul dintre cele mai savuroase bancuri. Pentru ziua de vineri, CANCAN.RO a pregătit o glumă care îl are în prim-plan pe nimeni altul decât Bulă, care se întoarce acasă noaptea târziu, însă nu oricum, ci abordat de două matahale. Finalul este de-a dreptul neașteptat.

Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale, într-un gang întunecat:
– Ce vreți de la mine?!
– Domnule, aveți o monedă de 50 de bani?
Răsuflând ușurat, Bulă scoate moneda și le-o dă celor doi bărbați, întrebându-i zâmbitor:
– Și pentru ce vă trebuie moneda?
– Vrem să dăm cu banul să vedem cine îți ia portofelul și cine îți ia telefonul mobil.

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Admiratori printre vecini

Vecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmaţi, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar…

CITEȘTE ȘI: BANC | Fata din poză

BANCUL ZILEI | „Vecine, iar te-a pus nevasta să speli geamurile?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANC | „De care trening doriți?”
BANC | „De care trening doriți?”
BANCUL ZILEI | „Iubitule, am slăbit!”
BANCUL ZILEI | „Iubitule, am slăbit!”
BANC | Bulă îl abordează pe preot, la ieșirea din biserică
BANC | Bulă îl abordează pe preot, la ieșirea din biserică
BANC | O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”
BANC | O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”
BANCUL ZILEI | Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț
BANCUL ZILEI | Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
Mediafax
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
Gandul.ro
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Adevarul
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Mediafax
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg
Click.ro
Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
go4it.ro
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
Gandul.ro
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.