BANC | Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale

E sfârșit de săptămână și tot ce trebuie să facem este să ne relaxăm și să ne binedispunem cu unul dintre cele mai savuroase bancuri. Pentru ziua de vineri, CANCAN.RO a pregătit o glumă care îl are în prim-plan pe nimeni altul decât Bulă, care se întoarce acasă noaptea târziu, însă nu oricum, ci abordat de două matahale. Finalul este de-a dreptul neașteptat.

Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale, într-un gang întunecat:

– Ce vreți de la mine?!

– Domnule, aveți o monedă de 50 de bani?

Răsuflând ușurat, Bulă scoate moneda și le-o dă celor doi bărbați, întrebându-i zâmbitor:

– Și pentru ce vă trebuie moneda?

– Vrem să dăm cu banul să vedem cine îți ia portofelul și cine îți ia telefonul mobil.

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Admiratori printre vecini

Vecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmaţi, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar…

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