BANC | O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”

BANC | O zână spune unui cuplu: "Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi"
BANC | O zână spune unui cuplu: "Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi"
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

O zână spune unui cuplu:

-Pentru că sunteți un cuplu exemplar, chiar și după 30 de ani de căsătorie, voi îndeplini câte o dorință fiecăruia dintre voi.

Soția spune:

-Eu aș dori să fac turul lumii împreună cu soțul meu iubit!

Zâna agită bacheta fermecată…abracadabra și două bilete de avion apar în mâinile femeii.

Apoi, este rândul bărbatului:

-Mda, ar fi o chestie romantică, dar o astfel de ocazie nu ai decât o dată în viață. Sunt dezolat draga mea, aș dori să am lângă mine o femeie cu 30 de ani mai tânără.

Soția este decepționată, zâna se încruntă, dar dorința e dorință și ea trebuie îndeplinită. Zâna face un cerc cu bagheta magică…abracadabra…și deodată soțul are 90 de ani. Morala: Poate că unii bărbați se cred mai șmecheri, dar să nu uităm că zânele sunt femei!

BANC | O zână spune unui cuplu:

BANC | O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”

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– Simplu, doamna profesoară! Îi fac piure…

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Iar ai băut?

– Iar ai băut! Îi zice nevasta.

– Nu.

– Repetă după mine: un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.

– Am băut!

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BANC | Fata din poză

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