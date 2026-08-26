BANC | O zână spune unui cuplu: „Voi îndeplini o dorință fiecăruia dintre voi”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

O zână spune unui cuplu:

-Pentru că sunteți un cuplu exemplar, chiar și după 30 de ani de căsătorie, voi îndeplini câte o dorință fiecăruia dintre voi.

Soția spune:

-Eu aș dori să fac turul lumii împreună cu soțul meu iubit!

Zâna agită bacheta fermecată…abracadabra și două bilete de avion apar în mâinile femeii.

Apoi, este rândul bărbatului:

-Mda, ar fi o chestie romantică, dar o astfel de ocazie nu ai decât o dată în viață. Sunt dezolat draga mea, aș dori să am lângă mine o femeie cu 30 de ani mai tânără.

Soția este decepționată, zâna se încruntă, dar dorința e dorință și ea trebuie îndeplinită. Zâna face un cerc cu bagheta magică…abracadabra…și deodată soțul are 90 de ani. Morala: Poate că unii bărbați se cred mai șmecheri, dar să nu uităm că zânele sunt femei!

Alte bancuri haioase

Bulă la matematică

Bulă, la ora de matematică. Profesoara îl întreabă:

– Bulă, te trec clasa dacă îmi răspunzi corect la următoarea întrebare: Cum împarți 8 cartofi la 6 oameni?

– Simplu, doamna profesoară! Îi fac piure…

Admiratori printre vecini

Vecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmaţi, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar…

Lucruri de neiertat

Pot să le iert vecinilor mei o mulţime de lucruri: că ascultă muzica la maxim noaptea, căţelul lor îşi face treburile pe preşul meu, copiii lor mi-au zgâriat maşina. Un singur lucru mă scoate din fire: că şi-au parolat internetul!

Iar ai băut?

– Iar ai băut! Îi zice nevasta.

– Nu.

– Repetă după mine: un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.

– Am băut!

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BANC | Fata din poză