Cine este Robert Stancu de la Burlacii: Foc în Paradis. Cu ce se ocupă și ce pretenții are de la viitoarea lui iubită

Unul dintre concurenții emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis” aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Robert Stancu este fost concurent al emisiunii „Casa iubirii”, de la Kanal D. Află cu ce se ocupă tânărul!

Cine este Robert Stancu de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânărul este născut pe 9 decembrie 1996, are 29 de ani, este zodia Săgetător și vine din Dăbuleni, oraș în care familia lui se ocupă cu creșterea pepenilor. A studiat la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Triscu” din Craiova și se declară o persoană credincioasă, cu frică de Dumnezeu.

„Nu trebuie să vă simțiți iubiți de oameni, trebuie să vă simțiți iubiți de Dumnezeu”, a scris Robi pe Instagram.

Robi, cum i se spune, s-a mutat în București în urmă cu 5 ani. Lucrează în domeniul imobiliar, unde și-a construit cariera de la zero. „Burlacul” nu este străin de aparițiile TV. A participat la „Casa iubirii” sezonul 3, de la Kanal D, emisiune de la care a fost descalificat după ce a încălcat regulamentul.

Robert Stancu s-a întâlnit în afara casei cu o fată de care era interesat și a fost pedepsit. Acesta și-a scuzat comportamentul, spunând că restricțiile formatului l-au determinat să se vadă cu persoanele de care este atras în alte locuri.

Cum se descrie Robert Stancu

Concurentul susține că are o fire vulcanică și că, de fel, este un bărbat spontan și sociabil. Este direct și nu are foarte multă răbdare, motiv pentru care preferă să spună mereu lucrurilor pe nume. Unii ar putea considera că este un mare defect, dar sinceritatea a devenit o calitate tot mai greu de întâlnit în ziua de azi!

Robi a acceptat provocarea Paradisului din Turcia pentru că vrea o experiență nouă, care îi oferă libertatea de care nu a avut parte la precedenta emisiune matrimonială. Vrea să cunoască mai multe domnișoare, să vadă cu care dintre ele are chimie reală și, poate, să formeze un cuplu solid, potrivit PRO TV.

Este conștient că popularitatea sa va atrage atenția domnișoarelor din Paradisul turcesc, motiv pentru care se bucură. Susține că nu se teme de concurența masculină pentru că este sigur pe el și știe ce are de oferit.

Ce-și dorește Robert Stancu de la partenera sa

În ciuda trecutului amoros pe care publicul din România l-a văzut deja la TV, Robi își dorește ca acum să construiască o relație serioasă. Vrea să aibă parte de încredere și de comunicare sinceră de la viitoarea sa parteneră. Pentru că este o fire directă, vrea să poată discuta liber în relație, fără să aibă teamă de repercursiuni. Crede că toate momentele dificile trăite în cuplu sunt cele care arată cât de mult se iubesc partenerii și cât de mult se apreciază.

Pentru Robi, femeia ideală trebuie să fie îngrijită, disciplinată, feminină, orientată spre familie și… brunetă! Viitoarea tânără care îi va fura inima trebuie să aibă un suflet bun, să fie naturală, glumeață, spontană ca el și să iubească să călătorească.

Concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” nu își dorește o parteneră „plictisitoare” și inactivă. Vrea ca aceasta să aibă energie de „golancă” și să fie nonconformistă. Și, din relatările sale, pare că-și dorește o parteneră care să-l mențină activ și interesat!

De ce a fost descalificat Robi de la Casa iubirii

Cu doar o zi înainte de finala sezonului 3 din 2025, Robert Stancu și Teodora au fost descalificați. Cei doi s-au văzut în afara producției TV, astfel încălcând regulamentul emisiunii de la Kanal D. Anunțul care a surprins pe toată lumea, inclusiv pe telespectatori, a fost făcut de Andreea Mantea.

„Am primit pe adresa de mail a redacției niște informații care atestă încălcarea regulamentului de către doi dintre voi. Am încercat să aflăm cât am putut de mult, avem informațiile, în primă fază primite strict prin mesaje de ceva vreme, nu le-am dat atenție și tot de ceva vreme au venit și niște potențiale dovezi. Informațiile pe care noi le-am primit, eu astăzi o să vă arăt doar ce noi putem difuza sau dovedi, nu vă pot arăta absolut tot ce am primit pentru că sunt și câteva informații delicate pe care noi nu avem cum să le difuzăm aici”, a spus Andreea Mantea.

După acest anunț, cei doi au negat veridicitatea dovezilor. Apoi Robi nu a mai vrut să mintă și a recunoscut adevărul.

Robi: Bine doamna Andreea, e adevărat! Andreea Mantea: Ce este adevărat? Robi: Ne-am văzut o dată. Nu pot să o mai protejez, doamna Andreea! Nu mai pot, destul a fost. Nu mai pot să o mai protejez. Am încercat să-i fac bine și când a fost cum a fost. Ok, ne-am văzut o dată. Nu se poate doamna Andreea să vorbească și să aibă încredere în toată lumea. Îmi pare rău!

Robi a recunoscut că s-a văzut pe ascuns cu Teodora după ce familia concurentei i-a interzis să o mai vadă, pentru că nu ar lăsa-o să facă ce simte.

„Pot să spun că din ce am cunoscut-o pe Teodora o văd în stare să spună așa ceva, cred 100% că mesaje sunt reale, poate să spună orice. Nu știu ce persoană apropiată ar putea să facă așa ceva, pentru că este un rău făcut, știe toată lumea cât de sensibilă e Teodora. Consider că din cauza familiei ei s-a întâmplat treaba asta, pentru că nu au lăsat-o să facă ce simte și ne-am văzut în afară, asta a fost. Nu a fost nimic forțat, ne-am văzut pur și simplu din drag, ne-a fost drag să stăm unul cu celălalt, am avut sentimente”, a mai spus Robi.

A fost îndrăgostit de Teodora

După tot scandalul eliminării, Robi a mărturisit că a fost îndrăgostit de Teodora. Este motivul principal pentru care și-a luat inima în dinți și a decis să încalce regulamentul.

„Eram îndrăgostit de ea, voiam s-o văd. Nu se putea aici. Eram frustrat pe familia ei și gata”, a mai spus acesta la TV.

Înainte de Teodora, acesta s-a arătat interesat de Julia, dar flacăra dintre ei s-a stins rapid după ce și-a dat seama că nu este femeia potrivită pentru el. După care și-a încercat norocul cu Aleyna, fără a avea succes, și apoi cu Virginia, despre care a spus că a plăcut-o de la bun început.

Robi și Virginia au avut o relație scurtă în „Casa iubirii”, dar el a făcut gesturi și glume deplasate cu alte concurente și Virginia s-a supărat. Acesta a fost motivul pentru care concurenta a decis să se despartă de el. La scurt timp de la separare, Robert Stancu a susținut că a greșit și chiar a încercat să o recucerească pe fosta lui iubită, lucru care părea să îl readucă pe drumul cel bun.

Dar s-a produs o „extorsiune a unui degajament” și Robi a șocat cu o declarație: acesta a afirmat, în cadrul emisiunii, că nu mai vrea o relație cu Virginia și nu ar fi dorit-o, de fapt.

Cu cine s-a iubit Robert Stancu după Teodora

În iunie 2025, „burlacul” de la PRO TV s-a afișat cu o brunetă frumoasă în timpul vacanței din Turcia, de pe malul strâmtorii Bosfor. Cei doi au publicat o imagine pe Instagram în care apar apropiați, astfel alegând să-și oficializeze relația. Alături de ei au mers și doi foști colegi din „Casa iubirii”, Patrick și Bianca Giurcă.

„Turcia este un loc foarte frumos”, a scris Robi la descrierea imaginii cu tânăra care l-a cucerit la momentul respectiv.

Apoi Robi a publicat un clip video în care se sărută cu Flori, precum și o declarație de dragoste la adresa ei:

„Un tag la piticotu’ care va mănâncă zilele? Chiar dacă ești cel mai gelos om din lume, cumva reușești sa ma liniștești, îți mulțumesc”, a scris Robi, în descrierea filmulețului în care apare alături de iubita lui.

Sora lui Robert a reacționat la postare cu un mesaj scurt: „Te iubesc.”

Fanii l-au asaltat cu zeci de mesaje frumoase, felicitându-l pentru că și-a găsit fericirea. Tot ei i-au mai spus că pare extrem de schimbat de când este cu Flori:

„Să vă țină frumoșilor. / Seamănă cu Virginia. / Cât am lipsit, dar oricum vă stă frumos împreună. / Se spune că femeia înflorește lângă bărbatul potrivit, dar observ că nu doar femeile, ci și tu, Robi, ai înflorit lângă această frumusețe divină!/ Sunteți frumoși împreună! / Să vă țină.”

De atunci, relația a rămas doar o amintire și imaginile au fost șterse de concurent de pe contul său de Instagram.

Robert Stancu, pasionat de sport

În timpul său liber, Robi merge des la sală pentru a-și antrena mușchii. Ține mult la fizicul său și le arată fanilor, uneori, ce antrenamente cu greutăți realizează. Este un om foarte disciplinat când vine vorba de aspectul fizic și de mișcare.

Concurentul de la PRO TV a fost mereu adept al sportului, participând și la ala RXF. Acesta a intrat în ring cu Angello, în 2024, luptă pe care a pierdut-o.

Cum arăta Robi în urmă cu 6 ani

În perioada 2019-2021, Robi arăta complet diferit față de cel pe care îl știm de la TV. Era mai tânăr, evident, cu un fizic mai slim și nelucrat la sală. Concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” avea părul tuns scurt și un stil vestimentar mai casual.

De la aparițiile sale televizate, Robi a ales să se tundă la zero și acum optează pentru ținute mai elegante.

Când se va difuza Burlacii: Foc în Paradis

Emisiunea de dating va debuta pe 14 septembrie, la PRO TV, începând cu orele 23:00. Este prezentată de Adelina Pestrițu, fosta moderatoare a emisiunilor „D-Paparazzi” și „WOWbiz”.

„Burlacii: Foc în Paradis” este versiunea romanească a formatului internațional „Bachelor in Paradise”, reality show-ul care a cucerit deja SUA, Australia, Canada, Germania și Suedia. Premiul cel mare este în valoare de 50.000 de euro.

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