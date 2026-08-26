Andrei Bordeianu, mesaj tulburător înainte de accidentul grav: „Nu va fi niciodată nimic așa cum ți-ai dorit”

Andrei Bordeianu, mesaj tulburător înainte de accidentul grav: „Nu va fi niciodată nimic așa cum ți-ai dorit”
Mesajul pe care Andrei Bordeianu l-a postat înainte de accident/ sursă foto: social media
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În cursul zilei de marți, 25 august, Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier. Influencerul fitness a fost lovit de un autoturism care nu s-ar fi asigurat regulamentar. Înainte de incident, acesta parcă a simțit că urmează să i se schimbe viața. Mesajul creatorului de conținut spune tot!

Andrei Bordeianu a suferit un accident rutier marți, 25 august, pe bulevardul Expoziției din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce se afla pe motocicletă, influencerul a fost lovit de un autoturism care ar fi făcut o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure corespunzător, tâindu-i calea.

Andrei Bordeianu, mesaj premonitoriu înainte de accidentul rutier

Potrivit surselor CANCAN.RO, fnfluencerul fitness a fost rănit grav și a fost transportat de urgență la spital. Cu doar câteva ore înainte ca viața să i se schimbe radical, Andrei Bordeianu a publicat o imagine pe social media, în dreptul căreia a transmis un mesaj care acum pare a fi o premoniție sumbră.

„Nu se compară nimic cu golul din suflet pe care îl ai atunci când realizezi că nu va mai fi niciodată nimic așa cum ți-ai dorit să fie”, a scris sportivul pe TikTok.

O parte dintre urmăritorii săi au reacționat în secțiunea de comentarii, atenția lor fiind îndreptată către mesajul publicat chiar înainte de accidentul rutier în care a fost implicat.

„A știut el ceva.. recuperare ușoară”

„Viața te duce pe cele mai urâte drumuri. Însănătoșire grabnică”

„Parcă știa ceva…”

„Să te faci bine, rege. Avem nevoie de tine”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

Andrei Bordeianu/ sursă foto: TikTok

Imediat după ce vestea s-a răspândit în mediul online, Andrei Bordeianu a primit sute de mesaje de încurajare și susținere. Influencerul se bucură de o comunitate de fani impresionantă, reușind să devină unul dintre cele mai influente persoane din domeniul fitness-ului din România. Fost campion național și internațional la culturism, tânărul de 28 de ani a debutat și în actorie, în anul 2025, când a fost selectat pentru producția filmului „Mentorii”.

NU RATA: Adevărul despre accidentul în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu. Ce s-a întâmplat, de fapt

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