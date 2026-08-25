Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital

Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
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Andrei Bordeianu, accident grav
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Influencerul Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier. Bărbatul cunoscut pentru videoclipurile postate despre fitness conducea o motocicletă BMW, iar incidentul s-a produs marți, în jurul prânzului.

Un grav accident a avut loc marți, în jurul orei 15:30. Influencerul Andrei Bordeianu a fost implicat în accident, în timp ce se afla pe motocicletă. Tragedia s-a produs pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit surselor CANCAN, un șofer care se afla la volanul unui Renault Clio a făcut o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure. Creatorul de conținut ar fi suferit mai multe fracturi deschise și a fost transportat la spital, în vederea îngrijirilor medicale.

Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un grav accident

Influencerul este urmărit de peste 225 de mii de oameni pe rețelele de socializare. Acesta se filmează adesea în sala de fitness, iar contentul său este foarte apreciat. Marți, în jurul orei 15:30, bărbatul se afla pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1, București. El conducea o motocicletă BMW, atunci când un alt autoturism ar fi intrat în depășire. La fața locului s-au deplasat rapid echipajele medicale, iar potrivit martorilor oculari ar fi suferit mai multe fracturi deschise. Creatorul de conținut a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă.

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Fanii care au aflat despre accidentul teribil suferit de acesta au reacționat și i-au transmis mesaje de susținere și încurajare. Mai mult, aceștia speră să afle cât mai curând vești bune despre starea influencerului.

Să te faci bine rege și să revii înapoi ca un campion ce ești. Nu mi-a venit să cred când te-am văzut la pământ, mi s-au înmuiat picioarele, doamne ajută să fii bine, te respect/ Recuperare ușoară/ Mă rog la Dumnezeu să scapi cu viață. Luptă Andrei, ești un om puternic/ Pe expoziției era cu motorul/ Mă rog pentru tine, fă-te bine, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a lăsat internauții pe rețelele de socializare.

Cine este Andrei Bordeianu

Bărbatul în vârstă de 28 de ani are o comunitate impresionantă. Fost inginer, campion național și internațional la culturism, a reușit să devină una dintre cele mai influente persoane în domeniul fitness-ului din România. Andrei Bordeianu a debutat și în actorie, astfel că în anul 2025 a putut fi văzut în cinematografe, în filmul Mentorii.

În anul 2024, creatorul de conținut a publicat un videoclip care a devenit rapid viral. În prima zi, el a adunat peste 70.000 de vizualizări, iar apoi a ajuns la 284 de milioane în prezent. Andrei a practicat baschet timp de opt ani, a jucat în selecționata All Stars București, iar rezultatele nu au întârziat să apară:

• Campion național și campion absolut (România)
• Locul 2 și 3 la Campionatele Balcanice
• Locul 4 la Campionatul Mondial și la cel European.

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