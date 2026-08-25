Adi Sînă, acuzat că ar fi țepuit doi miri din Bihor! Cum se apără soțul Ancăi Serea

Adi Sînă a ajuns în instanță după ce o femeie care l-a contractat pentru o nuntă în Bihor l-a acuzat că ar fi lăsat mirii fără recital, deși încasase deja un avans. Potrivit susținerilor din dosar, onorariul stabilit pentru artist și The Wedding Crashers era de 8.000 de euro, plătibil în două tranșe. Scandalul a izbucnit după ce beneficiara contractului a descoperit că, în aceeași seară, Adi Sînă urma să urce și pe scena Waves Festival alături de Akcent. Recitalul de la nuntă nu a mai avut loc, iar avansul de 2.500 de euro a rămas la artist. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Primele discuții au avut loc în martie 2024, atunci când femeia a încheiat cu Adrian Sînă și un contract pentru participarea artistului și a formației The Wedding Crashers la o nuntă programată pe 5 iulie 2025.

Prețul era pe măsura reputației lui: 8.000 de euro, pentru patru reprize live a câte 45 de minute. La semnarea înțelegerii ar fi fost plătit un avans de 2.500 de euro, iar diferența de 5.500 de euro urma să fie achitată înaintea evenimentului.

Surpriza a venit de pe un afiș

Potrivit susținerilor femeii, problema a apărut când aceasta ar fi descoperit că Adi Sînă mai avea un angajament exact în seara pentru care fusese deja contractat.

Și nu ar fi aflat chiar de la artist. În cererea ajunsă pe masa judecătorilor, unde a cerut emiterea unei ordonanțe de plată, se arată că beneficiara ar fi descoperit un afiș care anunța pe Akcent la Waves Festival, tot pe 5 iulie 2025.

”A precizat că, ulterior încheierii contractului, pârâtul (n.r. Adi Sînă) a încheiat un alt angajament cu o terță persoană, fără a informa reclamanta, fiind descoperit de aceasta pe un afiș, fapt ce demonstrează ignorarea obligațiilor asumate și lipsa de respect față de un eveniment deosebit de importanță pentru cei doi căsătoriți”, a explicat organizatoarea nunții.

Ea susține că Sînă ar fi acceptat cel de-al doilea angajament ulterior semnării contractului și fără să o informeze.

Adi Sînă ar fi încercat însă să o asigure că nu exista nicio problemă: concertul de la festival urma să fie scurt și, în versiunea lui, n-ar fi afectat programul de la nuntă.

”A susținut că, potrivit clauzelor contractuale, nu se obliga să fie prezent la locația nunții pe toată durata evenimentului, ci doar pentru 4 reprize de live a câte 45 de minute fiecare, iar pentru perioada în care urma să presteze la un festival organizat în aceeași seară a fost de acord să se deplaseze la o altă locație pentru o scurtă perioadă de 30-45 minute”, a susținut artistul prin avocatul său.

Până la urmă, însă, prestația artistică pentru care fusese încheiat contractul nu a mai avut loc. Femeia a cerut atunci înapoi cei 2.500 de euro plătiți în avans, susținând că vina îi aparține artistului.

Adi Sînă susține că putea să cânte și la nuntă, și la festival

Numai că artistul a întors complet povestea. În apărarea depusă la instanță, Sînă recunoaște că avea program și la Waves Festival în aceeași noapte, însă spune că prestația de acolo trebuia să aibă loc doar în intervalul 23:30–00:00.

Mai mult, susține că la nuntă nu fusese angajat să rămână pe tot parcursul petrecerii, ci pentru patru reprize a câte 45 de minute. Prin urmare, în opinia lui, putea fără probleme să împace și capra, și varza.

Și aici apare adevăratul război pe bani! Sînă spune că diferența de 5.500 de euro trebuia achitată înainte de eveniment. În seara de dinaintea nunții ar fi cerut plata, însă beneficiara ar fi vrut să-i dea banii abia la finalul petrecerii. Artistul n-ar fi acceptat.

În plus, susține că echipa și echipamentele sale fuseseră deja mobilizate, că făcuse ajustări pentru eveniment și chiar suplimentase sonorizarea, însă rezervările de cazare pentru artiști ar fi fost ulterior anulate. Din punctul lui de vedere, tocmai cealaltă parte ar fi împiedicat executarea contractului.

Discuțiile de pe WhatsApp, probe la dosar

Scandalul nu s-a purtat doar din vorbe. Instanța a analizat inclusiv conversații purtate pe WhatsApp. Din acestea rezultă că echipa artistului comunicase că s-a deplasat pentru eveniment și solicita informații privind montarea echipamentelor.

Ulterior apar însă mesaje privind anularea rezervărilor de cazare și încetarea colaborării.

Practic, ambele tabere spun că erau gata să-și respecte partea de înțelegere, dar că ceilalți au stricat planurile..

Reclamanta s-a adresat Judecătoriei Oradea pentru a recupera prin ordonanță de plată avansul de 2.500 de euro. Numai că instanța a considerat că scandalul este prea complicat pentru o asemenea procedură rapidă.

Judecătorul a arătat că, pentru a afla cine spune adevărul, trebuie stabilit dacă Sînă ajunsese efectiv la locație și putea cânta, cine a anulat cazările, cine a întrerupt comunicarea și cine a provocat, în realitate, ruperea contractului.

Instanța spune chiar că într-un proces de drept comun ar putea fi nevoie și de audierea altor persoane implicate în organizarea evenimentului. Cererea pentru ordonanță de plată a fost astfel respinsă ca inadmisibilă. Asta nu înseamnă că judecătorul a stabilit că Adi Sînă are dreptate pe fond, ci doar că adevărul nu poate fi lămurit prin această procedură simplificată.

Până când cele două tabere vor stabili cine a lăsat, de fapt, nunta fără recital, prima rundă s-a încheiat cu o victorie a artistului: femeia care intrase în proces pentru a recupera 2.500 de euro a fost obligată să-i plătească 6.000 de lei cheltuieli de judecată.

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