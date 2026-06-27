Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, de fapt

În timp ce gurile rele șușotesc pe la colțuri că mariajul lor de peste un deceniu atârnă de un fir de ață, Anca Serea și Adi Sînă par să aibă probleme mult mai grave și mult mai costisitoare! Deși cei doi soți pozează mereu într-o familie perfectă, fericită și lipsită de griji alături de copiii lor, realitatea din spatele ușilor închise ar fi complet diferit.

Se pare că luxul și opulența se plătesc scump, iar fosta prezentatoare și fostul lider al trupei Akcent au aflat-o pe pielea lor. Cei doi soți s-au trezit pe „lista neagră” a asociației de proprietari din complexul exclusivist unde își au cuibul. Oamenii s-au săturat de promisiuni, așa că i-au târât pe artiști direct în fața magistraților.

Anca Serea și Adi Sînă, la sapă de lemn?

Numele celor două vedete figurează oficial ca pârâți într-un dosar civil înregistrat recent. Obiectul? Pretenții financiare! În termeni legali, vecinii își vor banii înapoi! Fie că este vorba despre facturi uriașe la utilități neachitate de luni de zile, fonduri de reparații ignorate cu desăvârșire sau pagube aduse spațiilor comune, cert este că asociația a trecut la măsuri radicale.

Dosarul se află în prima fază, iar fanii se întreabă deja dacă nu cumva conturile vedetelor sunt complet goale.Dacă Anca Serea se luptă cu datoriile de la bloc, fostul lider de la Akcent are probleme și mai vechi. Acesta este acuzat că ar fi încasat avansuri consistente pentru evenimente la care nu s-a mai obosit să apară.

L-au dat în judecată

O angajată din cadrul Ministerului Justiției l-a dat în judecată pe Adi Sînă, susținând că i-a plătit acestuia o sumă frumoasă ca să-i cânte la nuntă, dar a lăsat-o cu ochii în soare în cea mai importantă zi din viața ei.

Cazul a fost atât de încâlcit încât a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Un alt mire păgubit, din Craiova, tună și fulgeră după ce i-ar fi dat solistului un avans de 1.500 de euro. La momentul respectiv, artistul s-a scuzat spunând că era blocat cu treabă prin Asia, însă surse din anturaj au spus că este o minciună și că soțul Ancăi Serea cânta la o altă nuntă chiar din același oraș.

VEZI ȘI: Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!

Adi Sînă și Anca Serea chiar au divorțat? Momentul în care cântărețul a plecat de acasă și s-a mutat la hotel