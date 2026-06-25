Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!

Adi Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai apreciate și longevive cupluri din lumea mondenă românească, în ciuda zvonurilor care au circulat recent despre o posibilă despărțire. După 11 ani de căsnicie, cei doi s-au confruntat cu speculații apărute în mediul online, alimentate de faptul că nu au mai publicat fotografii împreună la fel de des ca în trecut și că, pentru o perioadă, nu s-au mai urmărit reciproc pe rețelele de socializare.

Aceste detalii au stârnit numeroase întrebări în rândul fanilor, care au început să se întrebe dacă relația lor trece printr-un moment dificil. Cu toate acestea, Anca Serea a spus că lucrurile stau cu totul altfel întrei ei.

Ce a spus Anca Serea despre divorț

De-a lungul anilor, Anca Serea și Adi Sînă au preferat să își trăiască povestea de iubire departe de controverse și conflicte publice. Cei doi au vorbit deseori despre responsabilitățile, provocările și momentele frumoase pe care le aduce creșterea unei familii numeroase. Părinți a șase copii, Anca și Adi au fost prezențe constante atât la evenimentele din showbiz, cât și în mediul online. Totuși, ultimele schimbări au alimentat zvonuri privind divorțul dintre ei.

După ce nu s-au mai urmărit recipric pe rețelele de socializare, a apărut și ideea unei despărțiri după 11 ani. Totuși, în urmă cu puțin timp, vedeta a ales să promoveze pe contul său de Instagram cel mai nou proiect muzical al soțului său, distribuind imagini din videoclipul lansat de Adi Sînă. Gestul a fost interpretat ca dovadă că între cei doi există în continuare susținere reciprocă, iar relația lor nu a fost afectată de zvonurile divorțului.

În plus, artistul a revenit printre urmăritorii soției sale pe platformele de socializare, un detaliu observat rapid de internauți. Deși vedeta nu a făcut încă același pas, activitatea sa recentă arată că mariajul lor este în continuare unul solid.

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