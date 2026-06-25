Șatena misterioasă cu care Adi Sînă a ieșit în oraș. Imagini de paparazzi realizate înainte de zvonurile divorțului de Anca Serea

Înainte ca internetul să fie luat cu asalt de întrebări despre mariajul lor, Adrian Sînă a fost surprins într-o companie care ridică inevitabil sprâncene. Artistul, cunoscut pentru discreția lui și pentru imaginea de familist impecabil, a fost fotografiat la o întâlnire relaxată cu o șatenă atrăgătoare, colaboratoare apropiată, într-un moment în care nimeni nu bănuia că numele lui și al Ancăi Serea vor ajunge din nou în centrul atenției.

De ani buni, cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, însă imaginile surprinse înaintea izbucnirii zvonurilor dau apă la moară celor care cred că în spatele ușilor închise lucrurile nu mai sunt la fel de roz.

Șatena misterioasă cu care Adi Sînă a ieșit în oraș

În miezul zilei, la o cafenea cunoscută din Pipera, Adi Sînă a apărut primul, pregătit ca pentru o ședință serioasă: laptop, hârtii, telefon. A ales o masă retrasă, semn că nu își dorea priviri indiscrete. La scurt timp, a sosit și tânăra cu care avea întâlnirea, o șatenă elegantă, care părea extrem de familiară cu artistul.

Cei doi au discutat intens, au analizat schițe, iar Adi a notat detalii pe telefon, ca un profesionist care își pregătește următorul proiect. Totul părea strict business, însă atmosfera relaxată și naturalețea cu care interacționau nu au trecut neobservate.

În timp ce imaginile circulau deja în redacții, pe internet izbucnea o altă poveste. Pe un grup de Facebook dedicat influencerilor, un internaut a întrebat direct dacă Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit. Motivul? Anca nu îl mai urmărește pe soțul ei pe Instagram. Atât a fost suficient pentru ca secțiunea de comentarii să explodeze.

Imagini de paparazzi realizate înainte de zvonurile divorțului de Anca Serea

Unii au fost șocați, alții au spus că au mai auzit zvonuri despre mesaje trimise altor femei, iar câțiva au mers chiar mai departe, afirmând că artistul ar fi avut derapaje încă de la începutul relației. Fără confirmări oficiale, totul rămâne la nivel de speculație, dar discuțiile au prins viteză.

Între timp, paparazzii au surprins și finalul întâlnirii din Pipera. Adi Sînă, politicos și atent, a ajutat un tânăr cu mâinile ocupate, apoi s-a îndreptat către mașina șatenei. Cei doi au mai schimbat câteva replici, au zâmbit, iar atmosfera părea mai degrabă prietenească decât tensionată. După câteva minute, fiecare a plecat în direcția lui, însă imaginile rămân și alimentează întrebările: coincidență sau preludiul unui scandal?

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