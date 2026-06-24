Cum trăiește Cabral după ruptura de Andreea Ibacka: „Stau cu copiii și merg la festivaluri”

Cabral Ibacka trece printr-o perioadă plină de schimbări după despărțirea de Andreea Ibacka, însă prezentatorul spune că își canalizează energia către copii, proiectele TV și muzică.

Revenirea pe platou i-a readus o atmosferă familiară, iar Cabral a recunoscut că interacțiunea cu oamenii i-a lipsit mai mult decât credea.

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Acesta a povestit că momentul întoarcerii la filmări i-a reamintit cât de mult îi lipseau dinamica emisiunii și contactul direct cu participanții.

„Mi-a lipsit interacțiunea cu oamenii. Mi-a lipsit curiozitatea aia pe care o aveam atunci când cunoșteam familiile, ori cea de când vedeam întrebările pe care urma să le pun familiilor. E un sentiment foarte familiar și, cumva, nu-ți dai seama că-ți lipsește decât atunci când ajungi din nou acolo…”, a declarat Cabral.

Prezentatorul a vorbit și despre copiii săi, mărturisind că se bucură să vadă la ei deschiderea și veselia care îl caracterizează și pe el. Cabral este tatăl lui Namiko și Tiago, din căsnicia cu Andreea Ibacka, și al lui Inoke, dintr-o relație anterioară.

„Veselia și bucuria cu care se lipesc de oameni. Comunică la fel de bine și de ușor ca și mine… ceea ce mă bucură tare”, a spus acesta.

„Stau cu copiii și merg la festivaluri”

Pentru vara aceasta, Cabral are planuri simple: timp cu cei mici și întoarcerea la una dintre pasiunile sale vechi, muzica.

„Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!”, a declarat prezentatorul.

Luna trecută, Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că au decis să se despartă după mai bine de 18 ani petrecuți împreună. Mesajul lor comun a subliniat respectul reciproc și faptul că prioritatea rămâne creșterea copiilor.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. (…) Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri”, au transmis cei doi.

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