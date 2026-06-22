Gabriela Cristea, mărturisiri despre familia lui Tavi Clonda. Cum se înțelege cu soacra

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, căsătoriți din 2015 și părinții a două fetițe, formează unul dintre cuplurile apreciate din showbiz, însă mai puțin cunoscută este relația prezentatoarei cu mama soțului ei.

Deși a vorbit deschis despre viața de familie, Gabriela a menționat rar legătura cu soacra, o prezență constantă în viața lor.

Gabriela Cristea, mărturisiri despre familia lui Tavi Clonda

Vedeta spune că apropierea dintre ele s‑a construit firesc, pe măsură ce a descoperit cât de caldă și deschisă este mama lui Tavi. Gabriela recunoaște că experiențele anterioare au făcut‑o precaută, însă relația cu actuala soacră i‑a schimbat perspectiva.

„Am avut norocul sau privilegiul, cum vrei tu să-i spui, să am o soacră mișto și super deșteaptă. Vreau să spun că-i mult mai înțeleaptă decât mine, adică… poate și pentru că experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase. Știi cum e, nu știi cum reacționează… Și când am văzut eu că ea e foarte deschisă și foarte mișto…”, a declarat Gabriela Cristea.

Cum se înțelege cu soacra

Prezentatoarea consideră că un avantaj important este faptul că soacra ei are și o fiică, ceea ce o face să privească lucrurile echilibrat.

„Dar bine, știi care-i avantajul? Soacra mea are și fată. Nu e mamă doar de băiat, știi? Și atunci își dorește ca fiica ei să fie bine și atunci știe că e bine să trateze și ea la rândul ei… Și mai e un lucru. Femeia este atât de deșteaptă încât a zis așa: «Dacă copilul meu e fericit, și eu sunt fericită. Ce-l face pe el fericit mă face și pe mine fericită»”, a mai spus Gabriela.

Ea crede că această abordare ar trebui să fie un model pentru multe mame, indiferent dacă au băieți sau fete.

„Și cred că ăsta este un secret pe care ar trebui să-l învețe toate mamele, indiferent că sunt mame de fete sau de băieți. O femeie inteligentă, asta-ți spun, că n-ar trebui”, a completat vedeta.

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