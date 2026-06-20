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Raluca Drăgoi, dezvăluiri uluitoare după moartea saxofonistului Memiș Selciuc: ”Poate reușeam să-l salvez”

De: David Ioan 20/06/2026 | 16:29
Raluca Drăgoi, dezvăluiri uluitoare după moartea saxofonistului Memiș Selciuc: ”Poate reușeam să-l salvez”
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Lumea muzicii de petrecere trece printr-un moment greu după dispariția lui Memiș Selciuc, instrumentist cunoscut și apreciat, care a murit la doar 47 de ani. Raluca Drăgoi, artista care a cântat alături de el chiar în ziua tragediei, a povestit că încă nu poate procesa ce s-a întâmplat.

Cei doi au participat la același eveniment, iar la scurt timp după ce au încheiat programul, saxofonistul a suferit un infarct fatal. Potrivit artistei, Selciuc se plânsese de căldură, stare de rău și înțepături în piept, semne pe care ea le consideră acum alarmante.

Drama Ralucăi Drăgoi după dispariția lui Memiș Selciuc

„Acum câteva zile am primit o veste foarte, foarte tristă despre un coleg de-al nostru, care s-a stins din viață într-un mod subit. Despre Selciuc vorbim și vorbesc cu o durere în suflet și o părere de rău pentru că a fost cu mine la eveniment în ziua respectivă. M-a acompaniat, a cântat cu mine, iar la 20 de minute distanță a făcut infarct și a murit. Să ne înțelegem, vă rog din suflet, să fie puțină atenție la ceea ce vorbesc eu și declar acum. Nu am ieșit, nu am vrut să vorbesc, nu am vrut să fac postări cum au făcut toți, că puteam să fac. Nu, Selciuc nu era cu mine pe scenă în momentul când i s-a făcut rău.”

Artista spune că se simte vinovată că nu a insistat să afle mai multe despre starea lui, mai ales că acesta le spusese colegilor că îl înțeapă în piept. Ea crede că un apel la 112 i-ar fi putut oferi o șansă la viață.

„Încă nu-mi vine să cred”

„Într-adevăr, ne-a spus nouă tuturor și mi-a spus și mie că îi este foarte cald, că se simte rău și mă simt vinovată într-un fel că nu l-am întrebat mai mult ce are. Că eu fiind însărcinată în șapte luni jumate i-am spus ‘Bă, e cald, uite-mă și pe mine cum sunt’, erau 30 de grade afară. Nu mi-a dat mai multe detalii. Poate dacă știam… le-a spus altor băieți din branșa noastră că îl înțeapă în piept. Astea sunt primele semne. Dacă eu auzeam treaba asta poate reușeam să îl salvez, chemând o ambulanță. Ar fi singurul lucru care mă urmărește foarte tare. Încă nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat.”

Deși este însărcinată în aproape opt luni, Raluca Drăgoi a mers la Constanța pentru a-l conduce pe ultimul drum, considerând că îi datorează acest gest unui om apropiat familiei sale.

„Mai am cinci săptămâni să nasc și am fost la Constanța la înmormântare și la priveghi am stat noaptea. Așa am considerat că trebuie să-mi fac datoria pentru că știu că mă iubea foarte mult, a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui meu și vorbesc despre el la prezent și chiar îl visez”, a spus artista.

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