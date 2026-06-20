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Ce scrie în certificatul medico-legal al lui Șerban Cotîrlan, bărbatul care a acuzat-o pe gimnasta Sabrina Voinea de agresiune

De: David Ioan 20/06/2026 | 12:24
Ce scrie în certificatul medico-legal al lui Șerban Cotîrlan, bărbatul care a acuzat-o pe gimnasta Sabrina Voinea de agresiune
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Sabrina Voinea este vizată de acuzații serioase după ce iubitul ei, Șerban Cotîrlan, a mers la poliție și a obținut un certificat medico‑legal care confirmă că a fost agresat.

Incidentul ar fi avut loc pe 26 mai 2026, în complexul „Lia Manoliu” din București, unde tânărul de 19 ani susține că ar fi fost lovit și strâns cu mâinile de sportivă. Documentul emis de Institutul de Medicină Legală consemnează existența unor leziuni compatibile cu agresiunea reclamată.

Interpretarea certificatului medico-legal al lui Șerban Cotîrlan

Conform informațiilor făcute publice, certificatul arată că rănile puteau fi provocate prin comprimare cu degetele sau palma ori prin lovire cu un obiect dur, stabilind totodată că acestea se încadrează în data indicată de reclamant și nu necesită zile de îngrijiri medicale.

„Prezintă leziuni traumatice (echimoze și excoriații la nivelul membrelor) care s-au putut produce prin comprimare cu degetele/mâna și lovire cu corp dur. Leziunile traumatice s-au putut produce la data de 26.05.2026 și nu necesită zile de îngrijiri medicale”, se arată în certificatul medico‑legal al lui Șerban Cotîrlan.

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Poliția a confirmat existența unei plângeri depuse de un tânăr de 19 ani care a reclamat că a fost agresat de o persoană de aceeași vârstă într-un complex sportiv din Sectorul 2. În paralel, Șerban Cotîrlan a transmis că nu își dorește ca situația să fie amplificată în spațiul public și că preferă discreția, concentrându-se pe studiile sale.

„Am văzut informațiile apărute în spațiul public. Nu îmi doresc să transform un episod dificil din viața mea personală într-un spectacol mediatic și cred că astfel de situații trebuie tratate cu discreție, responsabilitate și respect pentru toate persoanele implicate”, a declarat gimnastul.

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