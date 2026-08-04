Producția Ford din România se oprește până pe 19 august. Care este adevăratul motiv

Fabrica Ford din România își va întrerupe temporar activitatea, iar producția va fi oprită pentru o perioadă limitată. După apariția informațiilor potrivit cărora decizia ar avea legătură cu criza energetică din țară, reprezentanții companiei au venit cu explicații și au precizat motivul real al suspendării producției.

Ford a clarificat motivele pentru care activitatea fabricii sale din România este oprită temporar. Reacția companiei vine după ce au apărut informații potrivit cărora întreruperea activității ar fi fost cauzată de criza de electricitate cu care se confruntă România.

Ford și-a suspendat activitatea

Un reprezentant al constructorului auto a explicat că oprirea producției era stabilită cu mult înainte și face parte din programul obișnuit de vară. Acesta a subliniat că aceeași situație se regăsește și în alte uzine Ford din Europa, inclusiv în cele din Germania.

Anterior, premierul Ilie Bolojan declarase, în urma unei întâlniri cu marii consumatori industriali de energie, că mai mulți producători auto, printre care și Ford, și-ar fi suspendat activitatea din cauza dificultăților din sectorul energetic. Oficialul a afirmat că și alte companii ar urma să adopte măsuri similare pentru a reduce consumul de electricitate.

Ulterior, reprezentanții Ford Europa au respins această variantă și au transmis că este vorba despre o interpretare eronată a situației, reiterând că oprirea producției nu are nicio legătură cu lipsa energiei electrice.

„Cert este că în prezent nu se desfăşoară nicio activitate de producţie datorită vacanţei de vară obişnuite, planificată cu mult timp înainte”, a spus reprezentantul companiei.

În același timp, România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere energetic, pe fondul secetei severe și al temperaturilor extreme. Debitul scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, unde unul dintre reactoare a fost oprit deoarece nu mai exista suficientă apă pentru răcire, iar cel de-al doilea reactor este și el expus aceluiași risc.

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