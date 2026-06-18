Acasă » Știri » O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion

O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion

De: David Ioan 18/06/2026 | 21:13
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Traian Băsescu revine în atenția publicului după ce o însoțitoare de zbor a povestit pe TikTok o întâmplare mai puțin obișnuită petrecută în timpul unui zbor.

Dezvăluirile au atras imediat atenția internauților, care au reacționat surprinși de comportamentul fostului președinte.

O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu

Fostul șef al statului, cunoscut pentru cei zece ani petrecuți la conducerea României, a fost menționat de tânără în contextul unei situații care ar fi avut loc la bordul unei aeronave. Potrivit acesteia, Băsescu ar fi ignorat o regulă esențială în timpul călătoriei.

Însoțitoarea de zbor a relatat că, în timpul unui zbor, Traian Băsescu ar fi ales să fumeze în toaleta avionului, deși acest lucru este strict interzis pe orice cursă aeriană. Gestul i-ar fi adus o sancțiune serioasă, fiind vorba despre o interdicție de un an.

Ce ar fi făcut în avion

Tânăra a descris și comportamentul general al fostului președinte în timpul zborurilor, menționând că, în rest, acesta se comporta ca un pasager liniștit, preferând să urmărească filme și să consume un pahar de whiskey.

„Traian Băsescu a fumat în baie și și-a luat interdicție un an. Ca pasager era cuminte. Își lua un whiskey și stătea și se uita la un film tot zborul. Nu este amuzant să fumezi în avion și nici nu este amuzant să luăm foc. Deci, îi dau nota 0/10”, a explicat tânăra, pe TikTok.

CITEŞTE ŞI: Ce legătură ar avea Denise Rifai cu dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu. Detalii din anchetă

Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar. Prima reacție după ieșirea de la DNA: „Nu demisionez”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult
Știri
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
Știri
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile:...
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Gandul.ro
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de...
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Parteneri
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”
Click.ro
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Gandul.ro
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte...
Tags:
ULTIMA ORĂ
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult
Codruța Filip nu vrea să mai audă de Valentin Sanfira. Cum a reacționat artista după ce fanii au ...
Codruța Filip nu vrea să mai audă de Valentin Sanfira. Cum a reacționat artista după ce fanii au spus că noua ei piesă are legătură cu fostul: “Viața merge mai departe”
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
Dan Alexa a făcut marcaj strâns la Ramona Olaru: „Asta e fault, băiatul meu!”
Dan Alexa a făcut marcaj strâns la Ramona Olaru: „Asta e fault, băiatul meu!”
Ce legătură ar avea Denise Rifai cu dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu. Detalii din anchetă
Ce legătură ar avea Denise Rifai cu dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu. Detalii din anchetă
Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu Viorel Neagoe. Cum au rezistat împreună
Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu Viorel Neagoe. Cum au rezistat împreună
Vezi toate știrile