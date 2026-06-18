O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion

Traian Băsescu revine în atenția publicului după ce o însoțitoare de zbor a povestit pe TikTok o întâmplare mai puțin obișnuită petrecută în timpul unui zbor.

Dezvăluirile au atras imediat atenția internauților, care au reacționat surprinși de comportamentul fostului președinte.

O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu

Fostul șef al statului, cunoscut pentru cei zece ani petrecuți la conducerea României, a fost menționat de tânără în contextul unei situații care ar fi avut loc la bordul unei aeronave. Potrivit acesteia, Băsescu ar fi ignorat o regulă esențială în timpul călătoriei.

Însoțitoarea de zbor a relatat că, în timpul unui zbor, Traian Băsescu ar fi ales să fumeze în toaleta avionului, deși acest lucru este strict interzis pe orice cursă aeriană. Gestul i-ar fi adus o sancțiune serioasă, fiind vorba despre o interdicție de un an.

Ce ar fi făcut în avion

Tânăra a descris și comportamentul general al fostului președinte în timpul zborurilor, menționând că, în rest, acesta se comporta ca un pasager liniștit, preferând să urmărească filme și să consume un pahar de whiskey.

„Traian Băsescu a fumat în baie și și-a luat interdicție un an. Ca pasager era cuminte. Își lua un whiskey și stătea și se uita la un film tot zborul. Nu este amuzant să fumezi în avion și nici nu este amuzant să luăm foc. Deci, îi dau nota 0/10”, a explicat tânăra, pe TikTok.

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