Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet: „Toată clasa a înghețat”

Dragoș Anghel, fiul lui Vasile Anghel, fost președinte al clubului Dinamo, a rememorat un episod din perioada în care Nicu Ceaușescu era elev la Jean Monnet, considerând că situația ilustrează modul diferit în care era tratat fiul liderului comunist.

Dragoş Anghel a explicat că Nicu venea la școală doar ocazional, motiv pentru care unii profesori nu îl recunoșteau. Într-o astfel de zi, un cadru didactic l-ar fi dat afară din clasă fără să știe cine este.

Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet

„Nicu, la Jean Monnet, unde a învățat, venea din toamnă în primăvară și iarna o dată. Era la doi pași de casa lor, de Vila Lac, de toate alea. Și, când venea din când în când, nu toți profesorii îl știau. Că dacă venea când voia el și făcea ce voia el, ce să-i zică profesorii? Și s-a dus o dată, a intrat în clasă peste profesor în timpul orei, ăla a luat foc. Bă, că îți fac, că îți dreg, că nu știu ce… ‘Ieși afară!’ Cum se vorbea pe vremea aia. ‘Ras, tuns în cap, cu tac-tu de mână’. Ăsta s-a uitat la el așa, toată clasa a înghețat. N-au apucat ăia să zică: Stați, că vedeți că e băiatul lui Ceaușescu sau ceva. Și ăla: ‘Da? Stai așa, ușor, o secundă’. A ieșit afară, a luat primul tablou de pe hol, s-a întors înapoi, i l-a pus ăluia pe catedră: ‘Ia, mă, am venit cu tata la școală’. Când și-a dat ăla seama, că probabil fusese prevenit: ‘Vezi că-l ai pe Nicu în clasă, nu știu ce’… Dar nu și-a dat seama pe moment. Nu-și mai găsea cuvintele. Și a luat Nicu un arătător de lemn, s-a dus la hartă și a zis: ‘Unde vrei să fii profesor? Aici, aici sau aici?’ Undeva pe la frontieră.”

„Toată clasa a înghețat”

Dragoş Anghel a subliniat că episodul arată statutul privilegiat al lui Nicu Ceaușescu în acea perioadă, afirmând:

„Tu nu-ți dai seama ce înseamnă să fii băiatul unui președinte, mai ales în comunism.”

În plan istoric, Nicolae Ceaușescu a condus România timp de 24 de ani, între 1965 și 1989, perioadă în care puterea politică era concentrată în jurul familiei sale. Nicu Ceaușescu era considerat de mulți drept posibil succesor, însă regimul s-a prăbușit în decembrie 1989, odată cu Revoluția Română.

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