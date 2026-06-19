Acasă » Știri » Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet: „Toată clasa a înghețat”

Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet: „Toată clasa a înghețat”

De: David Ioan 19/06/2026 | 10:44
Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet: „Toată clasa a înghețat”
Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet: „Toată clasa a înghețat”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragoș Anghel, fiul lui Vasile Anghel, fost președinte al clubului Dinamo, a rememorat un episod din perioada în care Nicu Ceaușescu era elev la Jean Monnet, considerând că situația ilustrează modul diferit în care era tratat fiul liderului comunist.

Dragoş Anghel a explicat că Nicu venea la școală doar ocazional, motiv pentru care unii profesori nu îl recunoșteau. Într-o astfel de zi, un cadru didactic l-ar fi dat afară din clasă fără să știe cine este.

Ce i-a făcut Nicu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, unui profesor de la Jean Monnet

„Nicu, la Jean Monnet, unde a învățat, venea din toamnă în primăvară și iarna o dată. Era la doi pași de casa lor, de Vila Lac, de toate alea. Și, când venea din când în când, nu toți profesorii îl știau. Că dacă venea când voia el și făcea ce voia el, ce să-i zică profesorii? Și s-a dus o dată, a intrat în clasă peste profesor în timpul orei, ăla a luat foc. Bă, că îți fac, că îți dreg, că nu știu ce… ‘Ieși afară!’ Cum se vorbea pe vremea aia. ‘Ras, tuns în cap, cu tac-tu de mână’. Ăsta s-a uitat la el așa, toată clasa a înghețat. N-au apucat ăia să zică: Stați, că vedeți că e băiatul lui Ceaușescu sau ceva. Și ăla: ‘Da? Stai așa, ușor, o secundă’. A ieșit afară, a luat primul tablou de pe hol, s-a întors înapoi, i l-a pus ăluia pe catedră: ‘Ia, mă, am venit cu tata la școală’. Când și-a dat ăla seama, că probabil fusese prevenit: ‘Vezi că-l ai pe Nicu în clasă, nu știu ce’… Dar nu și-a dat seama pe moment. Nu-și mai găsea cuvintele. Și a luat Nicu un arătător de lemn, s-a dus la hartă și a zis: ‘Unde vrei să fii profesor? Aici, aici sau aici?’ Undeva pe la frontieră.”

„Toată clasa a înghețat”

Dragoş Anghel a subliniat că episodul arată statutul privilegiat al lui Nicu Ceaușescu în acea perioadă, afirmând:

„Tu nu-ți dai seama ce înseamnă să fii băiatul unui președinte, mai ales în comunism.”

În plan istoric, Nicolae Ceaușescu a condus România timp de 24 de ani, între 1965 și 1989, perioadă în care puterea politică era concentrată în jurul familiei sale. Nicu Ceaușescu era considerat de mulți drept posibil succesor, însă regimul s-a prăbușit în decembrie 1989, odată cu Revoluția Română.

CITEŞTE ŞI: Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului. Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord

O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine
Știri
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine
Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, potrivit polițiștilor
Știri
Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, potrivit polițiștilor
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de...
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Parteneri
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Click.ro
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Mașinile declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute! Parlamentul UE a aprobat noul regulament
Promotor.ro
Mașinile declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute! Parlamentul UE a aprobat noul...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține că Iranul a câștigat războiul cu SUA
Gandul.ro
„Victorie iraniană” pentru Wikipedia. Cea mai mare enciclopedie online îl contrazice pe Trump și susține...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine
Cum a apărut Andreea Popescu pe Instagram. Fanii au crezut că nu văd bine
Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, ...
Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, potrivit polițiștilor
Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de ...
Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose
Larisa Udilă și-a botezat fiica! Imagini de basm de la slujbă și party: Andra Măruță și Theo ...
Larisa Udilă și-a botezat fiica! Imagini de basm de la slujbă și party: Andra Măruță și Theo Rose au încins ringul de dans pentru invitați
Cel mai controversat moment din cariera medicului Bogdan Marinescu, care a ajutat-o pe Adriana Iliescu ...
Cel mai controversat moment din cariera medicului Bogdan Marinescu, care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să fie mamă
Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste ...
Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”
Vezi toate știrile