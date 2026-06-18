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Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului. Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord

De: David Ioan 18/06/2026 | 23:00
Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului. Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord
Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului. Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord
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Florin Salam a ajuns din nou în atenția publicului după ce o însoțitoare de zbor a povestit online un episod care îl arată într-o lumină mai puțin cunoscută.

Manelistul, obișnuit cu drumurile lungi și dese, ar fi făcut un gest neașteptat pentru câteva tinere din echipaj, iar mărturia uneia dintre ele a devenit rapid virală.

Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului

Artistul, cunoscut pentru popularitatea uriașă pe care o are atât în România, cât și în diaspora, continuă să impresioneze nu doar prin muzică, ci și prin comportamentul său atunci când camerele nu sunt îndreptate spre el. O tânără însoțitoare de zbor a povestit că, în timpul unui zbor, Florin Salam le-a oferit ei și colegelor sale mici atenții care le-au înseninat ziua.

Potrivit declarațiilor făcute de aceasta pe TikTok, manelistul obișnuia să cumpere parfumuri pentru membrele echipajului și să lase bacșiș de fiecare dată.

„Florin Salam primește nota 10. Cumpăra parfumuri la fetele din echipaj și lăsa tot timpul bacșiș”, a spus tânăra.

Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord

Gestul vine în completarea imaginii de om generos pe care apropiații lui Salam au descris-o de-a lungul timpului. Artistul nu este darnic doar cu familia, ci și cu oameni pe care îi întâlnește întâmplător, iar astfel de episoade confirmă reputația sa.

În plan personal, Florin Salam a trăit recent un moment important. Fiul său cel mare, Dani, s-a căsătorit cu Mihaela, iar artistul a recunoscut că ziua nunții l-a copleșit emoțional.

„Mă simt puțin emoționat, dar mă simt foarte bine (…) Eu în fiecare zi, dacă am ocazia, îl sfătuiesc să aibă grijă de el, de sănătate, grijă de familie, să fie bine în viață (…) El fiind… dintre băieți am doi băieți, el e mai mare și e mai mic decât Betty. El și-a făcut nunta înaintea lui Betty și am emoții pentru că e prima nuntă în familia copiilor mei. Eu deja îmi dau seama că sunt socru mare, eu abia acum realizez”, a declarat Florin Salam.

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