JO Ioana, acuzată că a „furat” de la Nicolae Guță. Scandalul care a rupt internetul

Controversele din online se aprind rapid atunci când publicul simte că ceva nu se leagă, iar în ultimele zile numele lui JO Ioana a ajuns în centrul unei discuții care a explodat pe Instagram și TikTok.

O piesă nouă, un val de reacții, acuzații de asemănări muzicale și un creator de conținut care a decis să spună lucrurilor pe nume au transformat situația într-un subiect viral.

JO Ioana, acuzată că a „furat” de la Nicolae Guță

JO Ioana a publicat pe Instagram un mesaj lung în care a explicat cum a apărut piesa „Sufăr în tăcere” și de ce este atât de importantă pentru ea. Artista a spus că melodia i-a venit într-un moment încărcat emoțional și că a fost compusă spontan, fără să noteze nimic.

„Am primit piesa asta ca un dar de la Dumnezeu. A fost prima piesă pe care am scris-o din minte, cap-coadă, fără să notez nimic. A venit la mine exact în momentul în care aveam cea mai mare nevoie să descarc din suflet tot ce am pus în ea. Uneori, piesele ne aleg pe noi, nu alegem noi despre ce să cântăm. Sunt foarte încântată de colaborarea cu Efra, nu cred că exista cineva mai potrivit pentru piesa asta. ‘Sufăr în tăcere’ e sus peste tot și e incredibil cât de bine o primiți deja. Vă iubesc. Mulțumesc.”

Scandalul care a rupt internetul

După ce a postat mesajul, secțiunea de comentarii de pe Instagram s-a umplut rapid de reacții. Mulți urmăritori au început să remarce asemănări între piesa ei și melodia „Greșeala mea” a lui Nicolae și Nicoleta Guță.

Printre comentariile apărute se numără:

„Are și Nicolae Guță ceva din încasări, nu?” „Nu e melodia lui Guță?” „Și Nicolae Guță? Unde e în toată socoteala asta?” „Refrenul îmi amintește de melodia lui Nicolae Guță și Nicoleta Guță ‘Greșeala mea’.” „Mai bine spune-ne că te-ai trezit cu melodia lui Nicolae Guță – ‘Greșeala mea’.” „Pe stil de manea.”

Aceste reacții au alimentat discuția, iar subiectul a început să circule tot mai mult pe rețelele sociale. După valul de comentarii de pe Instagram, situația a escaladat și pe TikTok, unde un utilizator a postat un videoclip în care s-a luat direct de JO Ioana, acuzând-o că piesa este copiată „1 la 1”.

„Vezi că ai uitat să dai credit la cineva. La cine? La Nicolae Guță. Pentru că este 1 la 1. Și ce credeți? Jo spune că este prima piesă ca un dar de la Dumnezeu, scrisă doar din mintea ei. Știți cum face Jo? Cum am făcut eu în momentul în care m-am îmbătat și mi-am dat seama că rogvaiv, adică orange-ul, este combinația dintre roșu și galben. O chestie pe care oricum o învățasem în clasa a treia, probabil la desen, dar mi-am adus aminte că m-am îmbătat acum mare. Haideți să vă arăt cum este 1 la 1. Jo, fii fată de comitet și spune adevărul. Las-o, ai ascultat-o când erai mică și probabil acum ți-ai adus aminte. Măcar dă credit și spune, “da, m-am inspirat de la Guță”. Nu “am visat eu în somn azi noapte”.

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