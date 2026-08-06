Meseria din România plătită cu 14.000 de lei pe lună. Nu ai nevoie de facultate

Când aud de salarii de peste 10.000 de lei, cei mai mulți români se gândesc automat la IT sau la funcții de conducere. Realitatea din 2026 arată însă cu totul altfel. Există o meserie pentru care poți ajunge să încasezi, în medie, aproximativ 14.000 de lei net pe lună, iar diploma de facultate nu este o condiție obligatorie.

Este vorba despre controlorul de trafic aerian, una dintre cele mai bine plătite profesii din România, dar și una dintre cele mai solicitante. Chiar dacă studiile universitare nu sunt impuse la înscriere, drumul până la salariul de cinci cifre este unul deloc ușor.

Salarii de peste 14.000 de lei net pe lună

Potrivit datelor publicate de eJobs pentru 2026, un controlor de trafic aerian câștigă, în medie, aproximativ 14.000 de lei net pe lună. Mai mult, candidații din domeniu spun că se așteaptă la venituri de aproximativ 18.000 de lei.

În clasamentul salariilor se regăsesc și alte profesii bine remunerate. Consultantul IT ajunge la un venit mediu net de aproximativ 15.000 de lei, un procuror câștigă în jur de 16.000 de lei, iar medicii anesteziști și specialiști se încadrează între 12.000 și 14.000 de lei lunar. Totuși, controlorul de trafic aerian rămâne una dintre puținele profesii din top pentru care facultatea nu este obligatorie.

Pentru a participa la selecțiile organizate de ROMATSA este nevoie de diplomă de bacalaureat, vârsta minimă de 18 ani, cunoștințe de limba engleză cel puțin la nivel B2, cunoașterea avansată a limbii române, cazier fără probleme și avize medicale și psihologice care să demonstreze că persoana este aptă pentru această profesie.

Adevărata provocare începe însă la examen. Candidații trebuie să susțină testul FEAST, dezvoltat de EUROCONTROL, unul dintre cele mai dificile sisteme de selecție pentru viitorii controlori de trafic aerian. Nu contează doar ce ai învățat în școală, ci cât de rapid gândești, cât de bine îți funcționează memoria, orientarea în spațiu și capacitatea de a lua decizii în câteva secunde.

Care este procesul de selecție

Procesul de selecție include trei etape. Primele două sunt susținute pe calculator, în limba engleză, iar ultima constă într-un interviu. Cei care trec de toate probele trebuie apoi să promoveze examinările medicale și psihologice și să obțină certificatul medical necesar pentru această activitate.

Nici după promovarea concursului nu începe imediat munca în turnul de control. Candidații selectați sunt angajați inițial ca personal aflat în formare și intră într-un program complex de pregătire profesională. În perioada de instruire, contractul este pe durată determinată, iar salariul este cel minim pe economie. Abia după finalizarea cursurilor, obținerea licențelor și calificărilor necesare pot ocupa efectiv postul de controlor de trafic aerian și pot beneficia de salariile care au făcut această meserie atât de căutată.

În acest moment, ROMATSA nu a anunțat încă o nouă sesiune de recrutare pentru 2026. Cei interesați trebuie să urmărească pagina oficială de cariere a instituției, deoarece înscrierile se deschid doar atunci când sunt scoase posturi la concurs.

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