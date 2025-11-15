Acasă » Știri » Tabel salarii București | Din ce categorie socială faci parte, în funcție de salariul tău actual

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 09:48
Tu în ce categorie socială te încadrezi?

Într-o perioadă în care costurile de trai cresc constant, iar diferențele dintre veniturile românilor sunt tot mai vizibile, mulți oameni se întreabă unde se situează din punct de vedere social în funcție de salariul pe care îl câștigă. Clasificarea pe intervale de venit oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de trai, precum și accesul la unele servicii de top ce cresc gradul de confort personal.

În România, nivelul salarial poate indica, în linii mari, categoria socială din care faci parte și standardul de viață asociat acesteia. Pornind de la salariul minim și până la veniturile foarte ridicate, diferențele sunt semnificative. Veniturile de până la 3.000 lei sunt considerate parte a zonei vulnerabile, unde bugetul se duce aproape integral pe necesități. Pe măsură ce salariile cresc, între 4.000 și 8.000 lei apar primele semne ale unei vieți echilibrate, specifice clasei medii, cu posibilitatea de mici economii.

Tabel salarii București

Salariile de 8.000-12.000 lei indică un nivel stabil și acces la un stil de viață confortabil, în timp ce veniturile peste 15.000 lei se apropie de categoria celor foarte bine plătiți sau a elitei profesionale. La vârful intervalului, în jurul valorii de 30.000 lei, vorbim deja despre niveluri salariale foarte ridicate, specifice unei categorii restrânse. Toate detaliile se pot vedea în tabelul de mai jos.

Aceste date care s-au calculat sunt orientative și se bazează pe media salarială actuală, inclusiv pe nivelul mediu net de aproximativ 6.749 lei în București. Tu în ce categorie te încadrezi?

Cum să ai un stil de viață mai bun

Există numeroase modalități prin care îți poți crește veniturile în România și îți poți asigura un trai mai confortabil. Obținerea unei calificări sau specializări noi poate aduce un avantaj semnificativ pe piața muncii. Schimbarea locului de muncă sau negocierea salariului sunt metode eficiente pentru creșteri rapide, uneori considerabile.

Munca suplimentară sau freelancing-ul oferă oportunități de venit extra, iar deschiderea unui mic business poate genera independență financiară. Investițiile pe termen lung ajută la acumularea de capital în timp.

