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Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 17:21
Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”
Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”
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Dacă ai crescut cu melodiile Animal X, imaginile apărute acum îți vor da fiori de nostalgie. După o pauză care părea că nu se va mai termina niciodată, membrii uneia dintre cele mai iubite trupe din România au oferit o surpriză pe care puțini o mai credeau posibilă.

Au trecut peste un deceniu în care fiecare și-a văzut de viață, și-a întemeiat o familie sau s-a concentrat pe propriile proiecte. Însă, atunci când s-au revăzut, timpul parcă s-a oprit în loc. Zâmbetele, glumele și atmosfera au fost exact ca în perioada în care făceau furori pe scenele din toată țara.

Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani

Momentul care a emoționat cel mai tare a fost reîntâlnirea cu Șopârla. Cei de la Animal X nu îl mai văzuseră de peste 14 ani, iar întâlnirea a fost una încărcată de amintiri. Mesajul publicat de artiști a devenit rapid viral și i-a făcut pe fani să spere că îi vor vedea din nou împreună și pe scenă.

„Sunt momente care îți amintesc de ce a meritat tot drumul. Noi, cei de la Animal X, nu ne întâlnim atât de des. Fiecare are proiectele lui, familia lui, viața lui. Tocmai de aceea, fiecare revedere e o bucurie.

Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”
Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”

În ultima perioadă ne-am revăzut mai des și, de fiecare dată, atmosfera a fost exact ca acum 20 și ceva de ani. Glume, râsete, povești… devenim copii din nou. Astăzi ne-am întâlnit cu Șopârla după mai bine de 14 ani. Și concluzia e una singură: parcă trecuse doar o zi de când nu ne-am mai văzut”, au transmis membrii Animal X.

„Ne simțim ca acasă”

Fotografiile publicate pe rețelele de socializare au stârnit imediat sute de comentarii. Mulți dintre cei care i-au ascultat în anii 2000 au recunoscut că și-ar dori să îi vadă din nou în aceeași formulă pe scenă. Chiar dacă anii și-au pus amprenta asupra înfățișării lor, artiștii au spus că legătura dintre ei a rămas neschimbată. Aceștia au mărturisit că prietenia construită în perioada de glorie a trupei este la fel de puternică și astăzi.

Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”
Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”

„Poate că timpul ne-a schimbat înfățișarea, dar sufletul, prietenia și spiritul nostru au rămas aceleași. Suntem recunoscători pentru visul pe care l-am trăit și pentru faptul că, după atâția ani, încă ne putem așeza la aceeași masă și să ne simțim ca acasă.”, au mai transmis artiștii.

În urmă cu ceva timp, Șerban Copoț a făcut și o mărturisire dureroasă despre copilăria sa. Artistul a povestit cum familia lui a avut de suferit în perioada comunistă, după ce tatăl său a rămas în Germania.

Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”
Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”

„A fost extrem de greu, pentru că întreaga familie a suferit. Nu suntem singurii care am trecut prin aşa ceva, dar pot spune că am văzut faţa cu adevărat hidoasă a comunismului. Aşadar, pe toţi cei nostalgici cu perioada comunistă i-aş băga… la un tratament cu lecitină. (zâmbește) Greşeala pe care o fac nostalgicii este că asociază acea perioadă cu tinereţea sau copilăria şi uită mizeria de atunci. ”, a povestit Șerban Copoț.

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