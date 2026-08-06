Un tată de 36 de ani s-a spânzurat de dorul copilului. Ce a scris pe Facebook înainte de tragedie

Constantin Radu, un bărbat de 36 de ani, tată al unui copil, a fost găsit fără viață într-o hală din municipiul Iași, după ce ar fi recurs la un gest extrem.

Persoana care l-a descoperit a alertat imediat autoritățile, iar un echipaj medical și polițiștii au ajuns rapid la fața locului. Deși medicii au încercat să îl resusciteze, manevrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.

Un tată de 36 de ani s-a spânzurat de dorul copilului

Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii Secției nr. 1 Iași au fost sesizați printr-un apel la 112 despre faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat în interiorul unei hale. Echipele de intervenție au confirmat situația și au constatat că victima, un bărbat de 36 de ani, se afla în stare de inconștiență. După încercările de resuscitare, medicii au declarat decesul.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar autopsia urmează să stabilească exact cauza morții. Reprezentanții IPJ Iași au atras atenția că prezentarea detaliată a unor astfel de cazuri poate afecta persoanele vulnerabile și au recomandat ca cei care trec prin dificultăți emoționale să caute sprijin de specialitate sau să discute cu persoane de încredere.

Ce a scris pe Facebook înainte de tragedie

Înainte de tragedie, bărbatul ar fi publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care își exprima suferința provocată de despărțirea de mama copilului său.

„Când am ținut la tine, nu ai vrut să crezi. Mi-ai luat băiatul și ai plecat. Nimic nu rămâne fără răsplată în viață, Gianina”, a scris acesta online.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă gestul extrem a fost determinat de probleme personale sau dacă au existat și alte circumstanțe care au contribuit la tragedie.

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