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Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat

De: David Ioan 06/08/2026 | 11:27
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat
Meci de fotbal transformat în tragedie. Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat. Foto: X
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Micael Leandro, un fotbalist de 15 ani, a murit după ce a fost împușcat în timpul unui meci amator disputat pe un teren din portul Maceio, în statul Alagoas.

Adolescentul a fost transportat de urgență la Spitalul General de Stat, însă medicii nu au reușit să-l salveze din cauza rănilor extrem de grave provocate de împușcătură. Familia cere acum dreptate și măsuri de siguranță pentru tinerii care încearcă să urmeze o carieră în fotbal.

Meci de fotbal transformat în tragedie

Clubul Sao Paulo a confirmat tragedia printr-un mesaj public:

„Clubul Sao Paulo Futebol Clube își exprimă profunda tristețe și regretă trecerea în neființă a lui Micael Leandro da Silva, survenită sâmbătă, 1 august 2026, în Maceio (statul Alagoas). Sportivul avea doar 15 ani. Micael s-a alăturat clubului în a doua jumătate a anului trecut și a rămas la São Paulo până în luna aprilie a acestui an. El a evoluat pentru echipele U14 și U15 ale clubului, la centrul de pregătire din Cotia, și a câștigat Copa Fictor U15 în 2026. São Paulo Futebol Clube transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Micael în aceste momente de profundă durere”.

Primele informații indică faptul că tânărul ar fi fost împușcat accidental, în urma unei confruntări între grupări de traficanți de droguri din zonă. Ancheta autorităților este în desfășurare, iar familia solicită intervenția instanței și protecție sporită pentru sportivii aflați la început de drum.

Micael Leandro a murit după ce a fost împușcat

Incidentul din Brazilia este urmat de o altă tragedie petrecută în Thailanda, unde fotbalistul Safwan Awae, în vârstă de 24 de ani, a murit după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci amical. Martorii au surprins momentul în care un coechipier a încercat să-i acorde primul ajutor imediat după impact. Mai mulți jucători au fost răniți în urma furtunii violente din provincia Narathiwat.

Federația thailandeză a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Un jucător de fotbal a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci în Thailanda”, adăugând că transmite „cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi clubului său în aceste momente dificile”.

Safwan Awae semnase recent cu Yala FC, după ce contribuise la promovarea echipei Pattani FC în Thai League 2. Tragedia readuce în atenție importanța respectării protocoalelor de siguranță în timpul competițiilor sportive desfășurate în condiții meteo extreme. La Cupa Mondială din 2026, meciul Franței cu Irak a fost întrerupt pentru mai bine de două ore din cauza furtunilor, conform regulilor americane care impun oprirea jocului dacă este detectat un fulger la mai puțin de 13 kilometri de stadion.

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