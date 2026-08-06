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Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 11:13
Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor
Liviu Vârciu/ sursă foto: social media
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Ediția din 5 august 2026 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, sezonul 2, a adus o situație cu totul neașteptată, care a schimbat atmosfera încă din primele minute. Nea Mărin s-a confruntat cu o problemă de sănătate care i-a afectat vocea, astfel că nu a mai putut comunica în stilul energic cu care și-a obișnuit concurenții. Pentru a putea coordona în continuare activitățile, acesta a fost nevoit să transmită toate indicațiile în scris, folosindu-se de bilețele.

Schimbarea nu a trecut neobservată și a devenit rapid subiectul principal al dimineții. Concurenții au fost surprinși să-l vadă pe Nea Mărin într-o ipostază atât de diferită, iar lipsa replicilor sale bine cunoscute a creat o atmosferă relaxată, presărată cu numeroase momente amuzante.

Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor

Printre cei care au profitat cel mai mult de situație s-a numărat Liviu Vârciu. Artistul a afișat încă de la început o dispoziție excelentă, fiind extrem de energic și pus pe glume. Entuziasmul său i-a surprins chiar și pe colegii de echipă, obișnuiți cu stilul său spontan, însă de această dată buna dispoziție a fost și mai evidentă.

Faptul că Nea Mărin nu putea vorbi și era obligat să comunice exclusiv prin mesaje scrise l-a făcut pe Liviu Vârciu să transforme fiecare moment într-o nouă ocazie de amuzament. Atmosfera de pe platoul de filmare a devenit una mult mai relaxată, iar concurenții au râs de fiecare dată când organizatorul încerca să transmită rapid instrucțiunile pe hârtie.

„Ați văzut că a rămas fără voce vorbitorul? Ăsta e cel mai tare concurs de pe planetă! Pentru că nu o să mai țină întruna: „Ia momeala, ia, măi, momeala!”, a spus Liviu.

Situația a reprezentat o premieră pentru emisiune, întrucât publicul este obișnuit să îl vadă pe Nea Mărin coordonând probele cu voce puternică și intervenind constant pentru a impulsiona concurenții. De această dată, rolul bilețelelor a fost esențial pentru desfășurarea jocului, iar participanții au fost nevoiți să fie mult mai atenți la mesajele scrise decât la comenzile verbale.

În același timp, energia afișată de Liviu Vârciu a atras atenția tuturor. Artistul a părut într-o formă excelentă încă de la primele ore ale dimineții, lucru remarcat inclusiv de ceilalți concurenți. Buna sa dispoziție a contribuit la destinderea atmosferei și a făcut ca momentul neobișnuit provocat de problema de voce a lui Nea Mărin să fie tratat cu umor.

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