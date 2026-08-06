Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp! Suma i-a tăiat respirația

Un român a rămas fără cuvinte după ce a cerut mai multe oferte pentru renovarea băii din locuință. Convins că lucrarea nu este una complicată, bărbatul s-a trezit în fața unor sume care i-au dat complet peste cap calculele.

Prețurile pentru renovările din România continuă să urce, iar diferențele față de anii trecuți sunt uriașe. Un bărbat care și-a propus să modernizeze o baie de dimensiuni reduse a povestit pe TikTok experiența prin care a trecut după ce a contactat mai multe echipe de meseriași.

Cât i s-a cerut unui român pentru renovarea unei băi de 5 mp

Acesta spune că a cerut mai multe oferte, însă răspunsurile primite au fost aproape identice. Indiferent de echipa cu care a discutat, costul lucrării s-a învârtit în jurul aceleiași sume, iar ceea ce l-a surprins cel mai mult a fost că banii solicitați reprezentau exclusiv manopera.

„În momentul de față sunt în punctul în care trebuie să îmi renovez baia. Am tot întrebat meșterii în stânga și în dreapta să adun oferte. Se pare că s-a ajuns la un numitor comun, toți s-au aliniat cu prețurile.

E o baie de 5,5 m², în care trebuie să decopertez, trebuie să pun hidroizolație, să tencuiesc și ulterior să plachez, dar nu până sus, vreau să plachez pereții până la jumătate și cu gresie. Pentru această lucrare, în care probabil ar trebui să aloce undeva la o săptămână și jumătate, hai două săptămâni dacă e foarte atent la detalii, costul doar pentru manoperă, nu și pentru moloz, 2.000 euro”, a declarat românul, pe TikTok.

Ce i-au spus meșterii

După ce a aflat cât trebuie să scoată din buzunar, proprietarul a vrut să lămurească și partea legată de acte. Mai exact, i-a întrebat pe meșteri dacă suma achitată va fi însoțită de o factură. Răspunsul primit l-a lăsat mască. Potrivit acestuia, mai mulți dintre cei cu care a discutat au reacționat în același mod și i-au transmis că solicitarea unei facturi ar schimba complet situația.

”Dacă vrei și factură, te răzgândești în a-ți mai face baia”, i-au spus meseriașii bărbatului, când a întrebat de factură.

Clipul publicat pe rețelele sociale a stârnit rapid sute de reacții. În timp ce unii internauți au spus că prețurile pentru renovări au devenit aproape imposibil de suportat, alții au susținut că lipsa forței de muncă și costurile tot mai mari ale materialelor au împins tarifele la niveluri record.

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