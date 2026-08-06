Acasă » Știri » Perseidele 2026. În ce noapte poți vedea ploaia de „stele căzătoare”

Perseidele 2026. În ce noapte poți vedea ploaia de „stele căzătoare”

De: Irina Maria Daniela 06/08/2026 | 17:12
Perseidele 2026. În ce noapte poți vedea ploaia de „stele căzătoare”
În ce noapte poți vedea Perseidele 2026. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Perseidele reprezintă un fenomen astronomic spectaculos care are loc în vara anului 2026. Cerul nopții va fi brăzdat de zeci de „stele căzătoare”. Află pe ce dată exactă poți vedea și tu acest fenomen astronomic!

Ce sunt Perseidele

Acest fenomen reprezintă o ploaie de meteori care poate fi văzută în aceeași perioadă, în fiecare an. Cu toate că denumirea de „ploaie de stele” i-ar putea induce pe unii în eroare, nu reprezintă o reală cădere a stelelor de pe cer. Dârele luminoase care apar noaptea sunt formate de trecerea Pământului printr-o zonă în care se află fragmente și particule de praf lăsate de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Potrivit NASA, când particulele intră cu viteză în atmosfera Terrei, aerul care se află în jurul lor se încălzește și lasă în urmă o dâră luminoasă la vaporizare. Particulele din spațiu – care pot avea dimensiunea unui grăunte de nisip – se numesc meteoroizi și lumina de pe cer se numește meteor.

Când ajung anumite fragmente pe sol, se numesc meteoriți. Cu toate acestea, particulele Perseidelor sunt de cele mai multe ori mici și se distrug în atmosferă.

Fenomenul poate forma „mingi de foc”

Uneori, Perseidele ne oferă un spectacol unic. Este vorba despre apariția unor „mingi de foc” – meteori extrem de luminoși.

De unde vine numele „ploii de stele”

Fenomenul astronomic poartă numele de Perseide, care provine de la constelația Perseu. Motivul explicat de specialiști este că meteorii par să vină din acea parte a cerului. Dar adevărul este că „ploaia de stele” poate apărea oriunde.

Iubitorii acestui fenomen privesc noaptea cerul în toate direcțiile. Dacă sunt condiții bune, cu luminozitate artificială redusă sau inexistentă, se văd zeci de dâre pe oră, cu ochiul liber. Specialiștii susțin că pot apărea până la 150 de meteori pe oră.

Este un fenomen pentru care nu aveți nevoie de telescop, binoclu sau altă aparatură performantă, cum ar fi o cameră foto/video profi. Este suficient să priviți cerul cu ochiul liber.

Când sunt Perseidele în 2026

Anul acesta, „ploaia de stele” poate fi văzută până pe 24 august. Punctul maxim al fenomenului va fi în noaptea de miercuri spre joi, adică 12 spre 13 august. Perseidele vor putea fi văzute și din România, dar după miezul nopții până spre răsărit.

Specialiștii susțin că intervalul în care dârele se vor vedea cel mai bine pe cerul nopții va fi în dimineața zilei de 13 august, între orele 03:00 – 05:00. Cu toate acestea, doritorii de a vedea fenomenul cu ochiul liber pot ieși din case de la orele 23:00, când „ploaia de stele” își va face simțită prezența.

Tot în noaptea de 12 spre 13 august vom avea și Luna Nouă, deci cerul va fi mai întunecat. Evident, contează foarte mult și ce condiții meteo vor fi noaptea. Cel mai bun loc pentru a urmări Perseidele în 2026 este în afara orașului, în zone slab iluminate artificial sau chiar deloc.

Unde poți vedea Perseidele în România

Cele mai bune condiții pentru „ploaia de stele” le oferă zonele rurale din Dobrogea, Delta Dunării, Munții Apuseni și Retezat. Evident, evită să privești cerul dacă te afli în zone populate de vile sau hoteluri luminate.

Chiar dacă faci o călătorie în locațiile menționate, tot trebuie să te asiguri că vezi cerul fără alte surse de lumină – iluminat public sau firme luminoase, panouri de reclamă etc. Caută un câmp, un platou sau o poiană cu vedere spre cer.

Pe măsură ce stai în întunericul nopții mai mult, ochii tăi se vor obișnui și vei începe să vezi tot mai multe dâre. În mod normal, perioada de acomodare este de 15-30 de minute. Dar reține că, în tot acest interval și după, nu trebuie să privești în surse puternice de lumină, cum ar fi ecranul telefonului mobil.

Tabără de astronomie pentru pasionați

Cei pasionați de fenomenele astronomice se pot înscrie la o tabără la Runcu, în județul Dâmbovița. Proiectul este susținut de Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM și doritorii pot învăța mai multe despre cer și meteori direct de la experți.

În unele zone se organizează evenimente de o zi sau un weekend, cum ar fi în Timiș, Călimănești sau Gura Portiței.

Cum poți fotografia Perseidele

Chiar dacă nu deții aparatură profi și scumpă, există câteva modalități prin care poți imortaliza „ploaia de stele”. Ai nevoie de un smartphone model mai nou, cu mod Pro, Night sau Astrophotography. Cu toate acestea, este posibil să nu ai imagini clare.

Meteorii brăzdează cerul în doar câteva secunde, lucru care face ca telefonul să surprindă mai greu dârele slabe. Tot ce poți face este să lași camera pornită pe modul „Filmare” și să aștepți ca spectacolul să se desfășoare în fața ta.

Cel mai bine ar fi ca lentilele camerei principale să fie curate și să folosești modul cu unghi larg. Evită pornirea blițului și funcția de zoom. Dacă ai un trepied, este bine să-l folosești pentru ca nu cumva să miști accidental telefonul în timp ce filmezi sau fotografiezi.

CITEȘTE ȘI:

Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi

Fenomenul rar Omega a pus stăpânire pe România. Meteorologii ANM anunță temperaturi record în următoarele zile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Știri
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu ...
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Vezi toate știrile