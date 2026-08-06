Perseidele 2026. În ce noapte poți vedea ploaia de „stele căzătoare”

Perseidele reprezintă un fenomen astronomic spectaculos care are loc în vara anului 2026. Cerul nopții va fi brăzdat de zeci de „stele căzătoare”. Află pe ce dată exactă poți vedea și tu acest fenomen astronomic!

Ce sunt Perseidele

Acest fenomen reprezintă o ploaie de meteori care poate fi văzută în aceeași perioadă, în fiecare an. Cu toate că denumirea de „ploaie de stele” i-ar putea induce pe unii în eroare, nu reprezintă o reală cădere a stelelor de pe cer. Dârele luminoase care apar noaptea sunt formate de trecerea Pământului printr-o zonă în care se află fragmente și particule de praf lăsate de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Potrivit NASA, când particulele intră cu viteză în atmosfera Terrei, aerul care se află în jurul lor se încălzește și lasă în urmă o dâră luminoasă la vaporizare. Particulele din spațiu – care pot avea dimensiunea unui grăunte de nisip – se numesc meteoroizi și lumina de pe cer se numește meteor.

Când ajung anumite fragmente pe sol, se numesc meteoriți. Cu toate acestea, particulele Perseidelor sunt de cele mai multe ori mici și se distrug în atmosferă.

Fenomenul poate forma „mingi de foc”

Uneori, Perseidele ne oferă un spectacol unic. Este vorba despre apariția unor „mingi de foc” – meteori extrem de luminoși.

De unde vine numele „ploii de stele”

Fenomenul astronomic poartă numele de Perseide, care provine de la constelația Perseu. Motivul explicat de specialiști este că meteorii par să vină din acea parte a cerului. Dar adevărul este că „ploaia de stele” poate apărea oriunde.

Iubitorii acestui fenomen privesc noaptea cerul în toate direcțiile. Dacă sunt condiții bune, cu luminozitate artificială redusă sau inexistentă, se văd zeci de dâre pe oră, cu ochiul liber. Specialiștii susțin că pot apărea până la 150 de meteori pe oră.

Este un fenomen pentru care nu aveți nevoie de telescop, binoclu sau altă aparatură performantă, cum ar fi o cameră foto/video profi. Este suficient să priviți cerul cu ochiul liber.

Când sunt Perseidele în 2026

Anul acesta, „ploaia de stele” poate fi văzută până pe 24 august. Punctul maxim al fenomenului va fi în noaptea de miercuri spre joi, adică 12 spre 13 august. Perseidele vor putea fi văzute și din România, dar după miezul nopții până spre răsărit.

Specialiștii susțin că intervalul în care dârele se vor vedea cel mai bine pe cerul nopții va fi în dimineața zilei de 13 august, între orele 03:00 – 05:00. Cu toate acestea, doritorii de a vedea fenomenul cu ochiul liber pot ieși din case de la orele 23:00, când „ploaia de stele” își va face simțită prezența.

Tot în noaptea de 12 spre 13 august vom avea și Luna Nouă, deci cerul va fi mai întunecat. Evident, contează foarte mult și ce condiții meteo vor fi noaptea. Cel mai bun loc pentru a urmări Perseidele în 2026 este în afara orașului, în zone slab iluminate artificial sau chiar deloc.

Unde poți vedea Perseidele în România

Cele mai bune condiții pentru „ploaia de stele” le oferă zonele rurale din Dobrogea, Delta Dunării, Munții Apuseni și Retezat. Evident, evită să privești cerul dacă te afli în zone populate de vile sau hoteluri luminate.

Chiar dacă faci o călătorie în locațiile menționate, tot trebuie să te asiguri că vezi cerul fără alte surse de lumină – iluminat public sau firme luminoase, panouri de reclamă etc. Caută un câmp, un platou sau o poiană cu vedere spre cer.

Pe măsură ce stai în întunericul nopții mai mult, ochii tăi se vor obișnui și vei începe să vezi tot mai multe dâre. În mod normal, perioada de acomodare este de 15-30 de minute. Dar reține că, în tot acest interval și după, nu trebuie să privești în surse puternice de lumină, cum ar fi ecranul telefonului mobil.

Tabără de astronomie pentru pasionați

Cei pasionați de fenomenele astronomice se pot înscrie la o tabără la Runcu, în județul Dâmbovița. Proiectul este susținut de Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM și doritorii pot învăța mai multe despre cer și meteori direct de la experți.

În unele zone se organizează evenimente de o zi sau un weekend, cum ar fi în Timiș, Călimănești sau Gura Portiței.

Cum poți fotografia Perseidele

Chiar dacă nu deții aparatură profi și scumpă, există câteva modalități prin care poți imortaliza „ploaia de stele”. Ai nevoie de un smartphone model mai nou, cu mod Pro, Night sau Astrophotography. Cu toate acestea, este posibil să nu ai imagini clare.

Meteorii brăzdează cerul în doar câteva secunde, lucru care face ca telefonul să surprindă mai greu dârele slabe. Tot ce poți face este să lași camera pornită pe modul „Filmare” și să aștepți ca spectacolul să se desfășoare în fața ta.

Cel mai bine ar fi ca lentilele camerei principale să fie curate și să folosești modul cu unghi larg. Evită pornirea blițului și funcția de zoom. Dacă ai un trepied, este bine să-l folosești pentru ca nu cumva să miști accidental telefonul în timp ce filmezi sau fotografiezi.

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