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Mesajul transmis de Dan Negru, după ce Denise Rifai a mărturisit că urmează să realizeze o emisiune alături de el

De: David Ioan 21/06/2026 | 14:44
Mesajul transmis de Dan Negru, după ce Denise Rifai a mărturisit că urmează să realizeze o emisiune alături de el
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Dan Negru a reacționat după declarațiile recente ale lui Denise Rifai, care sugerase că ar urma să prezinte o emisiune alături de el la Antena 1.

Prezentatorul a infirmat categoric existența unor discuții sau negocieri pentru un proiect comun și a precizat că nu știe de unde provine informația.

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El a transmis că nu există nicio înțelegere cu Denise Rifai și a făcut o referire directă la postul unde a lucrat anterior.

„Nu știu care este sursa lui Denise Rifai când a spus că vom face o emisiune împreună la Antena 1, dar eu nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena. Ea – cu fotbalul, eu – cu literele”, a declarat prezentatorul.

Vedeta Kanal D a subliniat că își continuă activitatea în proiectele actuale, menționând emisiunea „Jocul cuvintelor”, aflată în grila postului de patru ani.

„În seara asta, de la ora 21.00, la Kanal D România avem Jocul cuvintelor, un quiz care e în grila Kanal D de patru ani. Așa că vă propun o definiție din patru litere dată de Tudor Mușatescu: «Știre în neștire» … Răspuns: Z V O N”, a transmis Dan Negru.

Declarațiile lui Denise Rifai au apărut în cadrul emisiunii online realizate de Cătălin Măruță, unde aceasta a discutat despre carieră și schimbările profesionale. Întrebată dacă are un salariu mai mare la Antena 1 decât la Kanal D, ea a răspuns direct:

„Da. Mai mare!”.

„Nu am nicio negociere”

Un moment care a atras atenția a fost cel în care Denise Rifai a preferat să accepte provocarea de a mânca iute în loc să citească o întrebare, dar a oferit totuși un răspuns care a alimentat speculațiile:

„O să mănânc iute. Da! Dan Negru…”.

Dialogul cu Măruță a continuat, iar schimbul de replici a lăsat loc interpretărilor privind un posibil proiect viitor. La întrebarea „Fostul tău coleg?”, Rifai a răspuns: „Și poate viitorul”. Ulterior, întrebată dacă el ar veni la Antena 1 sau ea s-ar întoarce la Kanal D, prezentatoarea a spus: „Poate viitorul…”.

Cătălin Măruță a amintit că cei doi au mai prezentat împreună o emisiune, iar Denise Rifai a completat:

„Și o să mai avem. Și o să prezentăm lucruri împreună”.

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