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Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D, după ce s-a aflat că trustul s-ar vinde

De: David Ioan 19/06/2026 | 12:03
Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D, după ce s-a aflat că trustul s-ar vinde
Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D, după ce s-a aflat că trustul s-ar vinde
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Începând cu weekendul 20–21 iunie 2026, postul Kanal D mută emisiunea „Jocul cuvintelor”, prezentată de Dan Negru, într-un interval mai accesibil publicului.

Noul sezon nu va mai fi difuzat de la ora 23.00, ci de la ora 21.00, în fiecare sâmbătă și duminică, imediat după „Casa Iubirii”, mizând pe o audiență mai mare și pe interesul constant pentru formatul de quiz.

Dan Negru rămâne la Kanal D

Producția revine cu o serie de concurenți pasionați de jocurile de limbaj, iar atmosfera promite același mix de tensiune, momente memorabile și energie care a consacrat show-ul.

„Suntem pregătiți! Noi cu vorbele, dar important e ca invitații mei să fie pregătiți cu cuvintele! Nu e despre vârstă, corect? Am văzut oameni aici, 80 de ani, minte brici, și am văzut puști de 19, bătrâni…”, spune Dan Negru în deschiderea ediției.

În prima emisiune a weekendului, o funcționară, un administrator de sisteme IT, două profesoare și un cadru militar în rezervă intră în competiția definițiilor. Cu stilul său caracteristic, prezentatorul reușește să transforme fiecare rundă într-o experiență accesibilă, indiferent de nivelul de pregătire al participanților.

“Jocul cuvintelor” revine cu un nou sezon

Printre provocările propuse se numără definiții precum „Batonașe uscate de pâine”, „A dori ceva foarte mult”, „Zarzavaturi folosite la gătit”, „Tip de arbore rășinos”, „Eveniment neașteptat presărat cu încercări și emoții” sau „Bunătăți umplute, tradiționale sau adaptate”, exerciții care par simple de acasă, dar care devin dificile sub presiunea studioului.

De la o ediție la alta, „Jocul cuvintelor” s-a transformat într-un reper al serilor de weekend, reunind în fața televizoarelor generații diferite. Copii, părinți și bunici urmăresc împreună evoluția concurenților, într-un format care combină relaxarea cu testarea rapidă a cunoștințelor. Dincolo de componenta de inteligență și atenție, emisiunea mizează pe interacțiunea umană și pe farmecul prezentatorului.

„E despre oameni deștepți «Jocul cuvintelor»”, conchide Dan Negru la final, după anunțarea câștigătorului.

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