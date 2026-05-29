Dan Negru si Roxana Ionescu, ofertați să refacă Ciao Darwin, dupa 21 de ani

De: Denisa Crăciun 29/05/2026 | 11:33
Dan Negru și Roxana, despre Caio Darwin/ sursa foto: social media
Veste incredibilă pentru fanii emisiunii Ciao Darwin. Dan Negru și Roxana Ionescu s-au întâlnit după 21 de ani de la încheierea show-ului pentru a discuta un posibil nou sezon. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul TV pe rețelele de socializare, acolo unde a postat un mesaj emoționant și o fotografie inedită.

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Acesta are o carieră îndelungată și a dat viață unor emisiuni de succes. Printre cele mai urmărite se numără Ciao Darwin, difuzat în perioada 2003-2005. Show-ul a avut patru sezoane, însă ar putea reveni pe micile ecrane. Vestea a fost dată chiar de celebrul moderator pe rețelele de socializare. El s-a întâlnit cu Roxana Ionescu, cea cu care a lucrat la emisiune. Mesajul postat de el este unul inedit.

Ciao Darwin ar putea reveni după 21 de ani

Emisiunea Ciao Darwin a fost una dintre cele mai urmărite în perioada anilor 2003 și 2005. Era de tip concurs și implica probe uluitoare pentru tineri și cei mai în vârstă. Prezentatorul era Dan Negru, iar alături de el era și Roxana Ionescu. La 21 de ani distanță, cei doi s-au revăzut și au marcat întâlnirea prin intermediul unei postări în mediul online.

23 de ani sunt între fotografiile astea.

Am revăzut-o ieri pe Roxana, „Mama Natură” din Ciao Darwin. Trecutul este singurul lucru care nu se mai schimbă niciodată…, a scris Dan Negru.

Dan Negru a postat pe rețelele de socializare o fotografie împărțită în trecut și prezent. Imaginea îi surprinde pe cei doi, prima fiind de acum 23 de ani de la emisiunea celebră, iar cea de-a doua de la întâlnirea recentă. În plus, prezentatorul a postat un mesaj impresionant în care povestește că în decursul anilor a fost ofertat de nenumărate ori pentru a reface Ciao Darwin. El spune că studiile arată faptul că oamenii își doresc să revină astfel de emisiuni, însă Dan Negru este de părere că nu de emisiuni le este dor oamenilor, ci de ei înșiși și de perioada de atunci.

În anii ăștia am primit multe oferte de la televiziuni să refacem Ciao Darwin. Mi-au arătat și studii corporatiste care confirmau că publicului îi e dor de show-urile de atunci, de revelioane…

Eu NU cred asta.
Nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu…
De voi vă e dor, nu de mine!
Dar anii ăia nu vi-i mai poate da nimeni înapoi…, a mai spus el.

De asemenea, el a completat spunând că totul ține de trecut, iar acesta este farmecul. Totuși, nu putem ști sigur ce au discutat cei doi și dacă va reveni sau nu emisiunea Ciao Darwin.

Pentru că singurul farmec al trecutului e că a trecut, a încheiat Dan Negru.

