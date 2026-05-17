Acasă » Știri » Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”

Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 16:59
Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”
Dan Negru. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Finala Eurovision Song Contest 2026 a avut loc sâmbătă, 16 mai. Câștigătoarea concursului din acest an a fost Dara, o tânără cântăreață din Bulgaria. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, a reușit să ajungă pe podium și s-a clasat pe locul trei. După desemnarea cântăreței câștigătoare, au apărut reacții imediat în rândul românilor.

Eurovision este unul dintre cele mai mari concursuri de muzică din lume. Anual, pe scenă se adună cântăreți din Europa și nu numai. Ediția din 2026 a avut loc la Viena, acolo unde Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul și juriul, astfel s-a clasat pe locul trei. Victoria a fost obținută de Dara, o tânără din Bulgaria, care a interpretat piesa „Bangaranga”. Imediat după aflarea câștigătorului din acest an, în mediul online au apărut reacții uluitoare. Printre persoanele publice care au vorbit despre competiție este chiar Dan Negru.

Dan Negru, reacție acidă după Eurovision

Prezentatorul Dan Negru a făcut o declarație uluitoare pe rețelele de socializare despre ediția de anul acesta a concursului Eurovision. El spune că o cunoaște pe Alexandra Căpitănescu de când era mică, de pe vremea când a participat la Next Star.

Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia, «femeia cu barbă» câștiga Eurovision, a scris Dan Negru în mediul online.

Mesajul continuă, iar prezentatorul a vorbit despre schimbările care au avut loc în Bulgaria în ultima perioadă, dar și despre faptul că, în opinia sa, Eurovision încearcă să aibă un echilibru, după mai mulți ani în care ideologia și curentele politice au fost mai presus decât actele artistice.

Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu e în pixu lu Isărescu. Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete. Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat!, a mai adăugat Dan Negru.

 


VEZI ȘI: Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026

Câte operații estetice are bulgăroaica DARA, de fapt. Câștigătoarea Eurovision a fost criticată pentru aspectul ei de „păpușă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
Știri
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Știri
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026:...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii...
ULTIMA ORĂ
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii ...
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că ...
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că e relația serioasă, nu glumă
Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în ...
Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în mediul online
Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat ...
Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026
Vezi toate știrile