Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”

Finala Eurovision Song Contest 2026 a avut loc sâmbătă, 16 mai. Câștigătoarea concursului din acest an a fost Dara, o tânără cântăreață din Bulgaria. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, a reușit să ajungă pe podium și s-a clasat pe locul trei. După desemnarea cântăreței câștigătoare, au apărut reacții imediat în rândul românilor.

Eurovision este unul dintre cele mai mari concursuri de muzică din lume. Anual, pe scenă se adună cântăreți din Europa și nu numai. Ediția din 2026 a avut loc la Viena, acolo unde Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul și juriul, astfel s-a clasat pe locul trei. Victoria a fost obținută de Dara, o tânără din Bulgaria, care a interpretat piesa „Bangaranga”. Imediat după aflarea câștigătorului din acest an, în mediul online au apărut reacții uluitoare. Printre persoanele publice care au vorbit despre competiție este chiar Dan Negru.

Dan Negru, reacție acidă după Eurovision

Prezentatorul Dan Negru a făcut o declarație uluitoare pe rețelele de socializare despre ediția de anul acesta a concursului Eurovision. El spune că o cunoaște pe Alexandra Căpitănescu de când era mică, de pe vremea când a participat la Next Star.

Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia, «femeia cu barbă» câștiga Eurovision, a scris Dan Negru în mediul online.

Mesajul continuă, iar prezentatorul a vorbit despre schimbările care au avut loc în Bulgaria în ultima perioadă, dar și despre faptul că, în opinia sa, Eurovision încearcă să aibă un echilibru, după mai mulți ani în care ideologia și curentele politice au fost mai presus decât actele artistice.

Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu e în pixu lu Isărescu. Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete. Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat!, a mai adăugat Dan Negru.

