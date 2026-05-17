Câte operații estetice are bulgăroaica DARA, de fapt. Câștigătoarea Eurovision a fost criticată pentru aspectul ei de „păpușă"

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 15:38
Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision 2027, după ce cântăreața Daria Yotova, alias Dara, a obținut victoria cu piesa „Bangaranga”. Triumful artistei de 27 de ani reprezintă prima victorie în istoria concursului pentru Bulgaria, care s-a alătura Eurovisionului în anul 2005 și a lipsit de la ultimele trei ediții. 

Marea finală a Concursului Muzical Eurovision 2026 a avut loc sâmbătă la Viena, în Austria, unde 25 de țări au concurat pentru trofeu și pentru onoarea de a găzdui ediția de anul viitor a Concursului Muzical Eurovision. După patru ore de muzică, spectacole, divertisment și emoții, Dara din Bulgaria a fost desemnată câștigătoarea celei de-a 70-a ediții a Concursului Muzical Eurovision cu piesa „Bangaranga”.

Câte operații estetice are bulgăroaica DARA, de fapt. Câștigătoarea Eurovision a fost criticată pentru aspectul ei de „păpușă”/ sursă foto: Facebook

Cine este Daria Yotova, alias Dara, câștigătoarea Eurovision 2026

Piesa a fost compusă de însăși Dara, împreună cu Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos. Regia spectaculoasă a fost asigurată de Fredrik Rydman. Bulgaria a obținut un total de 516 puncte și a câștigat atât votul juriilor naționale (204 puncte), cât și votul publicului (312 puncte).

Melodia „Bangaranga” a fost descrisă de Dara ca fiind un imn de petrecere, inspirat de kukeri – un ritual bulgar străvechi în care bărbații cutreierau satele, îmbrăcați în costume din blană, cu clopoței și măști de animale. Semnificația exactă a cuvântului „bangaranga” a devenit una dintre glumele serii, Dara mărturisind că „bangaranga este o energie specială pe care o are fiecare în sine, un sentiment că totul este posibil”.

Daria Yotova, alias Dara, a obținut victoria cu piesa „Bangaranga”/ sursă foto: Profimedia

Dara a devenit cunoscută în industria muzicală datorită colaborărilor cu producători și compozitori precum Chris Young, cunoscut pentru colaborările sale cu Rod Stewart și Kylie Minogue, Jungleboi, care a colaborat cu artiști precum ZAYN și Rihanna, precum și cu Yoad Nevo și Monoir. Din 2021, Dara este mentor în cadrul emisiunii de talente The Voice of Bulgaria, unde lucrează cu artiști emergenți.

În 2025, a lansat cel mai personal proiect al său de până acum, albumul ADHDARA, care combină elemente de încredere, vulnerabilitate și experimentare. Proiectul marchează o schimbare de la o carieră pop consacrată la nivel național către o direcție artistică mai orientată spre internațional, cu o prezență globală în expansiune.

Câte operații estetice are Dara

Dara este o artistă pop bulgară cu o viziune internațională și o prezență consolidată pe scena muzicală contemporană din Bulgaria și din Balcani. Cu milioane de ascultări, numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topuri, colaborări internaționale în curs de desfășurare și o activitate intensă în concertele live, ea face parte din generația actuală care modelează muzica pop bulgară modernă.

Așa cum se întâmplă adesea în cazul tinerilor artiști aflați constant în lumina reflectoarelor, și în jurul Darei au existat, de-a lungul anilor, speculații referitoare la preusupuse operații estetice. Ten perfect, buze pline, trăsături accentuate, coafura rebelă, bust generos, talie de viespe, sunt doar câteva dintre elementele care au dus la critici din partea răutăcioșilor.

Ei bine, presa bulgară scrie că artista nu are nicio operație estetică. Formele sale fizice, inclusiv talia și bustul, sunt complet naturale, ea lăudându-se adesea cu un corp tonifiat. Artista de 27 de ani se bazează pe stil, o atitudine nonconformistă și tehnici de make-up pentru a-și accentua trăsăturile, fără a apela la intervenții chirurgicale invazive.

 

